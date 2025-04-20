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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار محافظة القليوبية | مصرع طفلين فى حريق شقة سكنية والعثور على جثة شاب مقتولا أمام منزله بطوخ

جثة
جثة
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.


مصرع طفلين فى حريق شقة سكنية بشبين القناطر 
لقى طفلين مصرعهما فى حريق شقة بقرية تل بنى تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر وانتقلت سيارات الاطفاء على الفور وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها الى المنازل المجاورة ونقل الطفلين الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير امن القليوبية اخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد اندلاع حريق فى شقة بقرية تل بنى تميم انتقلت سيارات الاطفاء و والرائد محمد مجدي معاون اول مباحث المركز والنقيب عبدالرحمن بيومي معاون مباحث المركز وتم السيطرة على النيران واسفر عن مصرع طفلين هما أشرف حازم أشرف السيد عبد الهادي 4 سنوات  وشقيقه عيسي حازم وتم نقل الجثتان للمستشفى اثر اصابتهما باختناق وتوفيا وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


العثور على جثة طفل فوق سطح منزل بقليوب
تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل عمره 5 سنوات عثر علية متوفى فوق سطح منزل أحد الجيران بعزبة عرب النجدى دائرة مركز شرطة قليوب وتم نقل الجثة الى مستشفى بنها العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مركز شرطة قليوب يفيد العثور على جثة طفل يدعى ” زين ا ر” 5 سنوات فوق سطح الجيران.


وانتقلت اجهزة الامن لمكان الواقعة وتبين ان الطفل كان متغيب منذ يومين عن منزله وقامت اسرته بالبحث عنه حتى تم العثور على جثة فوق سطح منزل جيرانهم .


وقامت اجهزة الامن بفحص مسرح الواقعة حيث تبين ان منزل اسرة المتوفى يتكون من 6 طوابق ومنزل جيرانهم يتكون من 3 طوابق وجارى فحص الواقعة وسؤال اسرة الطفل والجيران لمعرفة سبب الوفاة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


القليوبية .. جهود لكشف غموض العثور على جثة شاب مقتـ.ولا أمام منزله بطوخ
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف لغز العثور علي جثة شاب مقتولا داخل منزله بدائرة مركز شرطة طوخ، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب مقتولا داخل منزله بدائرة المركز
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "مصطفى"، 30 عام، مقيم بقرية عرب الغديرى، ويعمل بائع فاكهة.


ويكثف رجال المباحث جهودهم من خلال تفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة، وسؤال شهود العيان وجيران المجنى عليه للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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