مصرع طفلين فى حريق شقة سكنية بشبين القناطر

لقى طفلين مصرعهما فى حريق شقة بقرية تل بنى تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر وانتقلت سيارات الاطفاء على الفور وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها الى المنازل المجاورة ونقل الطفلين الى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير امن القليوبية اخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد اندلاع حريق فى شقة بقرية تل بنى تميم انتقلت سيارات الاطفاء و والرائد محمد مجدي معاون اول مباحث المركز والنقيب عبدالرحمن بيومي معاون مباحث المركز وتم السيطرة على النيران واسفر عن مصرع طفلين هما أشرف حازم أشرف السيد عبد الهادي 4 سنوات وشقيقه عيسي حازم وتم نقل الجثتان للمستشفى اثر اصابتهما باختناق وتوفيا وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.