ترتيب جدول دوري المحترفين المصري لكرة القدم بعد الجولة الثانية عشرة

شهدت الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين المصري لكرة القدم نتائج متباينة أثرت على ترتيب الفرق في جدول المسابقة.

وادي دجلة وبلدية المحلة يتقاسمان النقاط

في ختام مباريات الجولة، انتهت مواجهة وادي دجلة وبلدية المحلة بالتعادل السلبي، ليرتفع رصيد دجلة إلى 22 نقطة في المركز الثالث، بينما وصل بلدية المحلة إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر .

كهرباء الإسماعيلية يتفوق على القناة في ديربي مثير

حقق كهرباء الإسماعيلية فوزًا مهمًا على القناة بنتيجة 3-2، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، ويتجمد رصيد القناة عند 17 نقطة في المركز التاسع .

الداخلية يقتنص فوزًا ثمينًا من السكة الحديد

تمكن فريق الداخلية من الفوز على السكة الحديد بهدف دون رد، ليرتفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد السكة الحديد عند 10 نقاط في المركز السابع عشر .

أسوان يتغلب على ديروط بهدف قاتل

في مباراة مثيرة، فاز أسوان على ديروط بهدف دون مقابل سجله إبراهيم البهنسي في الدقيقة 90، ليرتفع رصيد أسوان إلى 17 نقطة في المركز العاشر، ويتجمد رصيد ديروط عند 8 نقاط في المركز التاسع عشر .

راية يفرض التعادل على المقاولون العرب

نجح فريق راية في فرض التعادل الإيجابي 1-1 على المقاولون العرب، ليرتفع رصيد راية إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما حافظ المقاولون العرب على صدارة الترتيب برصيد 27 نقطة.

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة الثانية عشرة:

1- المقاولون العرب – 27 نقطة

2- وي – 25 نقطة

3- وادي دجلة – 22 نقطة

4- أبو قير للأسمدة – 21 نقطة

5- بترول أسيوط – 20 نقطة

6- بروكسي – 20 نقطة

7- الترسانة – 20 نقطة

8- كهرباء الإسماعيلية – 19 نقطة

9- القناة – 17 نقطة

10- أسوان – 17 نقطة

وتستمر المنافسة في دوري المحترفين المصري، حيث يسعى كل فريق لتحسين موقعه في جدول الترتيب والتأهل إلى الدوري الممتاز.