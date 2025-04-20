بن شرقي يعود لتشكيل الأهلي الأساسي أمام صن داونز بلقاء العودة

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي في التشكيلة الأساسية لمباراة الإياب أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، المقررة يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان بن شرقي قد غاب عن التشكيلة الأساسية في مباراة الذهاب التي أقيمت في بريتوريا، والتي انتهت بفوز صن داونز بهدف دون رد.

بن شرقي يشارك أساسيا

وشارك بن شرقي كبديل في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ونجح في تسجيل هدف تم إلغاؤه بداعي التسلل.

يذكر أن بن شرقي انضم إلى الأهلي قادما من الريان القطري، وشارك لأول مرة مع الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك، حيث سجل هدفا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

ومن المتوقع أن يشكل بن شرقي إضافة قوية لهجوم الأهلي في مباراة الإياب، خاصة في ظل حاجة الفريق لإحراز الأهداف والتأهل إلى نهائي دوري الأبطال.