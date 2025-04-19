ربيع ياسين: الأهلي قدم مباراة جيدة أمام صن داونز.. وكولر تأخر في الدفع بـ بن شرقي

علَقَ ربيع ياسين نجم النادي الأهلي السابق على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أمام نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بدون أهداف عصر اليوم، السبت 19 أبريل 2025، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ربيع ياسين في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

الأهلي قدم مباراة مميزة أمام صن داونز، كما أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق أدار المباراة باقتدار، ونجح في إغلاق مفاتيح لعب فريق صن داونز المتمثلة في المهاجم بيتر شالوليلي، وذلك من خلال تغيير طريقة اللعب إلى 5-3-2، ولكن في لقاء الإياب بالقاهرة أتوقع العودة لطريقة 4-2-3-1 لزيادة القوة الهجومية.

وأضاف: رغم قناعتي بأسلوب لعب مارسيل كولر أمام صن داونز اليوم، إلا أنه خرج بالمباراة إلى بر الأمان، وحقق نتيجة إيجابية إلى حد كبير، لكن يؤخذ عليه تأخره في إجراء التغييرات، وخاصًة الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي الذي كان يستحق المشاركة في وقت مبكر.