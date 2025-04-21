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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوكرانيا.. انفجارات تهز ميكولايف مع انتهاء هدنة عيد الفصح

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أفادت وكالة "رويترز" في نبأ عاجل ، بأن سلاح الجو الأوكراني أصدر إنذارات غارات جوية في كييف وبوقوع انفجارات ضخمة بمدينة ميكولايف شرقي البلاد، تزامنا مع انتهاء هدنة عيد الفصح.

وانتهت عند منتصف ليلة الأحد- الإثنين، فترة سريان هدنة "عيد الفصح" التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي بدأت مساء الجمعة 19 أبريل، عند الساعة السادسة بتوقيت موسكو، واستمرت حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل 21 أبريل.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي لم يصدر أي أوامر بتمديد هذه الهدنة.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن مبادرته هذه من منطلق "حسن النية"، على حد تعبيره، داعيًا أوكرانيا إلى الالتزام بها بالمثل، فيما شدد في الوقت نفسه على أن القوات الروسية ستبقى في حالة استعداد للتصدي لأي خروقات محتملة أو استفزازات قد تقع خلال الهدنة.

ورغم إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده مستعدة لاحترام الهدوء خلال فترة الهدنة، إذا ما التزمت روسيا بها، إلا أن موسكو اتهمت كييف بعدم الالتزام فعليًا، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية قامت، صباح يوم عيد الفصح، بقصف مدينة جورلوفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كما تم رصد هجمات أوكرانية ليلاً على مواقع روسية قرب منطقتي سوخايا بالكا وبوجاتير، وقد تمكنت القوات الروسية من صد هذه الهجمات، وفقًا لما أوردته وزارة الدفاع الروسية.

أوكرانيا روسيا روسيا وأوكرانيا ميكولايف هدنة عيد الفصح بوتين

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