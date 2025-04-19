روسيا تعلن هدنة مع أوكرانيا حتى 21 أبريل

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن "هدنة" في شرق أوكرانيا تزامنا مع عيد الفصح.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها, قال الكرملين أن الهدنة المعلنة من بوتين تبدأ اليوم حتى 21 أبريل.

وأضاف الكرملين: نتوقع من أوكرانيا الالتزام بالهدنة وجاهزون للرد على أي انتهاك، وأفعال أوكرانيا خلال الهدنة ستُظهر مدى جديتها في التوصل لتسوية.

وأكد الكرملين: جاهزون للمفاوضات ونرحب برغبة أميركا والصين في التوصل لتسوية عادلة.

الولايات المتحدة

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن الولايات المتحدة شاركت مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين مسودةً لمفهوم مراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا.



ووفقًا للتقرير، قدّم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مسودة مقترح وقف الحرب الأوكرانية إلى مسؤولين من موسكو وكييف والاتحاد الأوروبي، لكنه لم يُفصّل تفاصيلها.