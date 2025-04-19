مقابل السلام.. أمريكا تدرس الاعتراف بسيطرة روسيا على القرم

أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية الاعتراف بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم كجزء من اتفاق سلام شامل مع أوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار دبلوماسي أوسع يشمل أيضًا إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

ومع ذلك، فإن هذا التوجه يثير قلقًا لدى كييف وبعض الحلفاء الأوروبيين، الذين يرون أن الاعتراف بسيطرة روسيا على القرم قد يشجع موسكو على تقديم مطالب إضافية.

وكانت روسيا قد ضمت القرم في عام 2014، وهو ما لم تعترف به معظم دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة حتى الآن. ولا تزال المفاوضات جارية، مع احتمال عقد محادثات مباشرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث سبل التوصل إلى اتفاق دائم.