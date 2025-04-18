رويترز: عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية

أفاد مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة رويترز، أن روسيا وأوكرانيا ستجريان عملية تبادل أسرى جديدة يوم السبت بوساطة إماراتية.

وأوضحت رويترز أن عملية التبادل تتعلق بما يقرب من 500 أسير روسي وأوكراني و46 جنديًا مصابًا في أحدث عملية تبادل بوساطة أبوظبي.

وأضاف المصدر أن عملية التبادل ستشمل 246 أسيرًا من كل جانب.

وتبادلت كييف وموسكو الأسرى بشكل متكرر منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022، حيث أجرت الإمارات 13 عملية وساطة.

ولم تستجب وزارة الدفاع الروسية لطلب التعليق.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى الذين تم تبادلهم بوساطة إماراتية حتى الآن 3233 أسيرا.