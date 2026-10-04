رئيس الوزراء: ننتقل من برامج صندوق النقد إلى رؤية وطنية للتنمية حتى 2045

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر انخرطت مع صندوق النقد الدولي في ثلاثة برامج للإصلاح الاقتصادي، بدأت بالبرنامج الأول في عام 2016 واستمر حتى عام 2019، موضحًا أن مصر تمكنت خلال هذه الفترة من تحقيق المستهدفات المحددة للبرنامج.

وقال مدبولي، خلال حوار عبر قناة CNN الاقتصادية، أن تداعيات جائحة كورونا التي اندلعت في عام 2020 وأثرت على اقتصاديات مختلف دول العالم، ومن بينها مصر، فرضت ظروفًا جديدة، وهو ما أدى إلى الدخول في برنامج ثانٍ مع صندوق النقد الدولي، ثم برنامج ثالث من المقرر أن تنتهي مدته في منتصف ديسمبر المقبل.

وتابع رئيس الوزراء إلى أن الدولة وضعت مستهدفاتها بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، في ضوء المناقشات التي جرت بين الجانبين، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها مصر، وكذلك التطورات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وأشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري قادر على التعامل والتعاون مع المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر انتهت من المراجعة السابعة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، فيما تبدأ المراجعة الأخيرة خلال الشهر الجاري.

رؤية شاملة ومستهدفات للدولة

وكشف رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج وطني دون مساعدة اي مؤسسات دولية وسنعلنه بنهاية أكتوبر الحالي وهو البرنامج الذي يضع رؤية شاملة ومستهدفات للدولة حتى عام 2045