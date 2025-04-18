قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة زوجة طاهر القويري.. موعد الجنازة والعزاء
بمكالمة هاتفية.. جدد رخصة القيادة من المنزل
سعر عيار 24 اليوم 18-4-2025
مذكرة إعلان نوايا.. خطوة جديدة بين واشنطن وكييف حول اتفاق المعادن
إيمان كريم تشكر النيابة الإدارية لاستجابتها لبلاغ التعدي على مواطنة من ذوي الإعاقة
سعر أعلى دولار اليوم 18-4-2025
دعاء يوم الجمعة .. ردده الآن يقضي الحوائج ويفتح أبواب الأرزاق
الحضور لمقر النادي.. خطاب رسمي من الأهلي لـ زيزو
بلاغ رسمي وتصعيد الأزمة.. علاقة زيزو مع الزمالك تصل لطريق مسدود
مجلس الأمن الدولي يطالب بمحاسبة منفذي هجمات مدينة الفاشر السودانية
بسبب غزة.. قرارات جديدة للسفارات الأمريكية بشأن التأشيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تبلغ روسيا بالخطوط العريضة للسلام في أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي سيرجي لافروف، الخميس، تناولت ما وصفته الخارجية الأمريكية بـ"الخطوط العريضة لسلام دائم" في أوكرانيا.

وبحسب "فرانس برس"، أبلغ روبيو لافروف بفحوى مناقشات تجرى في باريس بشأن النزاع في أوكرانيا، مؤكدا أن "السلام ممكن" إذا أبدى كل الأطراف التزاما بالتوصل إلى اتفاق.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن روبيو "نقل إلى نظيره الروسي الرسالة نفسها التي نقلها الفريق الأمريكي إلى الوفد الأوكراني وحلفائنا الأوروبيين في باريس: الرئيس (دونالد) ترامب والولايات المتحدة يريدان إنهاء هذه الحرب وقد عرضا على كل الأطراف الخطوط العريضة لسلام دائم".

ولفتت الوزارة إلى أن "التلقّف المشجّع في باريس لإطار العمل الأمريكي يظهر أن السلام ممكن إذا أبدى كل الأطراف التزاما بالتوصل إلى اتفاق".

وجرت محادثات أولى بشأن أوكرانيا بمشاركة أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين الخميس في باريس قبل اجتماع مزمع عقده في لندن، في حين تشهد مفاوضات وقف إطلاق النار التي بدأتها واشنطن مراوحة مع إصرار الأوروبيين على الاضطلاع بدور.

وكان روبيو كتب في منشور على إكس "جئنا إلى باريس بهدف واحد: ايجاد حلول ملموسة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ووقف حمام الدم العبثي".

وشارك روبيو في محادثات في باريس رفقة الموفد الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والمبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ.

وبضغط من واشنطن التي أبدت انفتاحا على موسكو، وافقت كييف على وقف غير مشروط للمعارك لمدة 30 يوما، وهو ما تجاهلته روسيا.

بموازاة ذلك يواصل ترامب توجيه انتقادات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، غير أنه لفت الخميس إلى أنه لا يحمّله "مسؤولية" الحرب.

ماركو روبيو سيرغي لافروف لافروف روبيو أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع إجازة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة

أسبوع إجازة بأمر الحكومة.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب الأيام المقبلة

تفاصيل غلق محلات بلبن على مستوي الجمهورية| صور

تفاصيل غلق محلات بلبن على مستوي الجمهورية.. صور

البنك الاهلي

مهلة 3 أشهر | تنبيه عاجل من البنك الأهلي المصري لعملائه .. ما القصة؟

غلق محلات بلبن في مصر وتشميع كرم الشام وكنافة وبسبوسة| صور

ليلة سقوط بلبن في مصر.. تفاصيل غلق وتشميع كرم الشام وكنافة وبسبوسة| صور

محمد الاتربى

أول قرار من البنك الأهلي بشأن شهادات الادخار بعد خفض أسعار الفائدة

سعر الذهب اليوم 17 أبريل 2025 بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب اليوم 17 أبريل 2025 بعد قرار البنك المركزي

التوقيت الصيفي

قدم ساعتك 60 دقيقة منتصف الليل.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

محكمة

إخلاء سبيل موظف بنك شهير بالتجمع في تهمة أعمال منافية للآداب

ترشيحاتنا

ريهام عبد الغفور

وحشتني أوي.. ريهام عبد الغفور تدعو ولوالدها

أنغام

أنغام تتألق على مسرح عبادي الجوهر بجدة بأجمل أغنياتها.. فيديو

سما المصري

سما المصري: أحمد العوضي مش ستايلي.. ومرتضى منصور اتنازل عن قضاياه ضدي

بالصور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 18 أبريل 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

الابراج
الابراج
الابراج

بعد وفاة سعد محمد.. احترس هذه الأشياء تسبب سرطان الدم

سعد محمد
سعد محمد
سعد محمد

علاج تورم القدمين واليدين.. كيفية التخلص من احتباس السوائل بالجسم؟

طرق فعالة للتخلص من احتباس السوائل في الجسم
طرق فعالة للتخلص من احتباس السوائل في الجسم
طرق فعالة للتخلص من احتباس السوائل في الجسم

نقص البوتاسيوم.. الأعراض والأسباب والوقاية

نقص البوتاسيوم
نقص البوتاسيوم
نقص البوتاسيوم

فيديو

أحمد السقا

كسر وجهه.. الحقيقة الكاملة وراء إصابة أحمد السقا بسبب الحصان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

المزيد