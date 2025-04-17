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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء في روسيا لبحث مستجدات محطة الضبعة النووية

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة امس الأربعاء متوجها إلى دولة روسيا الاتحادية لبحث تطور الأعمال ومجريات الانتقال الى مرحلة وعاء قلب المفاعل والاشتراطات والمتطلبات الخاصة بذلك

 ويلتقي اليوم الدكتور عصمت بمسئولي الملف النووي الروسي لمناقشة مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء ومجريات التنفيذ فى اطار المخطط الزمنى للمشروع ، وتشمل الزيارة كذلك، تفقد مصانع المهمات والاجتماع بعدد من القائمين على تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة ، وكذلك عقد لقاءات مع مسئولى صناعة المهمات لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة


جدير بالذكر أن الزيارة تأتي فى اطار التواصل الدائم واللقاءات المستمرة مع الجانب الروسي فى اطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الدولتين . 

وفى اطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء وكذلك البرامج التدريبية للفرق المصرية المعنية بمشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء، وغيرها من الموضوعات الفنية والتقنية فى ضوء الالتزام بالخطة الزمنية لبدء التشغيل فى محطة الضبعة النووية.

الكهرباء المشروع النووي الضبعة

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