لافروف: التبادل التجاري بين روسيا وإيران ارتفع بنحو 13%

قال وزير الخارجية الروسي لافروف، إن الحوار السياسي بين موسكو وطهران مكثف، وأن التبادل التجاري بين روسيا وإيران ارتفع بنحو 13%.



وأضاف لافروف، خلال قناة القاهرة الإخبارية، أن معاهدة الشراكة المشتركة بين روسيا وإيران تعزز علاقة البلدين، أن لدينا توافق بضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كاملا.



وأوضح لافروف: اتفقنا مع إيران على ضرورة رفع العقوبات غير القانونية، ونرحب بالتوصل إلى اتفاقات موضوعية ومقبولة بين واشنطن وطهران.



ولفت لافروف، إلى أن سندعم أي اتفاقات تأخذ في عين الاعتبار المصالح الإيرانية، وأن روسيا مستعدة للمساهمة في دعم المفاوضات بين واشنطن وطهران.



