الكرملين: بوتين يعلن عن هدنة في شرق أوكرانيا من 19 حتى 21 أبريل

أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر وقف العمليات القتالية في شرق أوكرانيا مؤقتًا، ابتداءً من اليوم 19 أبريل وحتى 21 من الشهر نفسه، وذلك في بادرة تهدف إلى اختبار نوايا الجانب الأوكراني بشأن التوصل إلى تسوية سلمية.

وقال الرئيس بوتين إن أفعال أوكرانيا خلال فترة الهدنة ستكون مؤشرًا واضحًا على مدى استعدادها الحقيقي للحوار والبحث عن حل سلمي للنزاع، مشددًا على أن روسيا من جانبها ستلتزم بوقف كامل للأعمال القتالية في المناطق الشرقية.

وأوضح الكرملين في بيانه أن القوات الروسية تلقت أوامر بوقف جميع العمليات العسكرية خلال فترة الهدنة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة الحفاظ على الجاهزية الكاملة للتصدي لأي استفزازات أو خروقات محتملة من قبل الجانب الأوكراني.

وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود دبلوماسية مكثفة لإحياء مسار المفاوضات، وسط تصاعد التوترات الميدانية خلال الأسابيع الأخيرة.