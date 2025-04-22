اتحاد تنس الطاولة يرشح عمر عصر لعضوية لجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية

قرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي، ترشيح اللاعب عمر عصر، نجم المنتخب الوطني، لعضوية لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، ضمن الدورة الجديدة المنتظر تشكيلها خلال الأيام المقبلة.

وجاء ترشيح عمر عصر بعدما أثبت نفسه واحدًا من أفضل لاعبي تنس الطاولة في تاريخ مصر والقارة الأفريقية، بفضل مشواره الطويل مع المنتخب، وخبراته الكبيرة في البطولات العالمية والدورات الأولمبية.

ويملك عمر عصر سجلًا حافلًا بالإنجازات، حيث تأهل إلى ربع نهائي منافسات فردي الرجال في أولمبياد طوكيو 2020، ثم عاد وكرر نفس الإنجاز في أولمبياد باريس 2024، ليحقق المركز الخامس في الدورتين، كأفضل مركز أولمبي للاعب مصري في اللعبة.

كما نجح في الوصول إلى ربع نهائي بطولة العالم التي أُقيمت في جنوب أفريقيا عام 2023، وواصل تألقه على المستوى القاري بتحقيق العديد من الألقاب في بطولات أفريقيا للفردي، آخرها التتويج في النسخة التي استضافتها إثيوبيا عام 2024.

على صعيد بطولات كأس أفريقيا، توج عمر باللقب أكثر من مرة، وكان أحدثها التتويج في البطولة التي أقيمت هذا العام 2025 في تونس، ليواصل تواجده على قمة التصنيف القاري.

ويحتل عمر عصر حاليًا المركز الـ20 في التصنيف العالمي للاعبي تنس الطاولة برصيد 1290 نقطة، ويُعد من أبرز الأسماء في قائمة التوب 20 حول العالم.

ويأمل اتحاد تنس الطاولة في أن يكون لعمر عصر دور فعال داخل لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية، من خلال مشاركته في دعم مشروعات تطوير اللعبة ومساندة الرياضيين المصريين خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تقام انتخابات لجنة اللاعبين الأولمبيين باللجنة الأولمبية المصرية يوم الخميس المقبل الموافق 24 أبريل الجاري، على أن يكون آخر يوم لتقديم طلبات الترشح هو عصرا اليوم الموافق 22 من نفس الشهر بينما ستكون الانتخابات على مقعدي الرئيس والنائب داخلية بعد انتخاب أعضاء اللجنة.

وحددت اللجنة الأولمبية المصرية عدة شروط للترشح، من أبرزها ألا يقل عمر المرشح عن 18 عاماً، وأن يكون قد شارك في إحدى الدورات الأولمبية الثلاث الأخيرة (ريو دي جانيرو 2016 – طوكيو 2020 – باريس 2024)، وألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبات تخص مخالفة لوائح مكافحة المنشطات.