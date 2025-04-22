مشاكل في الركبة وعلاج تحفظي.. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عواد

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك، عن حالة محمد عواد، حارس مرمى الأبيض.



وقال أسامة، في تصريحات صحفية في الزمالك: "محمد عواد يخضع لتدريبات تأهيلية وبرنامج علاجي تحفظي، لأنه يعاني من آلام في مفصل الركبة".

وأضاف: "يتم متابعة حالة محمد عواد بشكل مستمر، وعقب انتهاء برنامجه العلاجي سيشارك بشكل تدريجي في التدريبات عقب الخضوع لاختبار طبي".

واستقر الجهاز الطبي لفريق الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة على تأجيل خضوع محمد عواد، حارس مرمى الفريق، لفحوصات طبية شاملة على الركبة لحين نهاية الموسم الجاري في ظل ارتباطات الفريق في بطولتي الدوري وكأس مصر.

وأكد مصدر مقرب من محمد عواد أن الحارس اشتكى من آلام في الركبة ويخضع لعلاج تحفظي في الفترة الحالية مع مشاركته في المباريات بصورة طبيعية.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب مواجهة سموحة الأخيرة في كأس عاصمة مصر، مستغلًا فترة التوقف قبل لقاء المصري البورسعيدي المقرر إقامته يوم 1 مايو المقبل، في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.