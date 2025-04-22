أخبار الزمالك.. أحمد حمدي جاهز للعودة ولا حاجة للسفر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن لاعب وسط الفريق أحمد حمدي أصبح جاهزًا تمامًا للمشاركة في المباريات المقبلة، مؤكدًا أن حالته البدنية والطبية لا تستدعي السفر للعلاج خارج مصر، كما أُشيع في بعض التقارير مؤخرًا.

الجهاز الفني صاحب القرار النهائي

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج “ستاد المحور”، أن قرار إشراك أحمد حمدي في المباريات الرسمية يعود بالكامل للجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي سيُقيم مدى جاهزية اللاعب الفنية والتكتيكية خلال التدريبات المقبلة.

حمدي ورقة رابحة للفريق

وأشار المصدر إلى أن أحمد حمدي يُعد من العناصر المهمة داخل صفوف الفريق الأبيض، موضحًا أن عودته للمشاركة مع الزمالك تمثل إضافة كبيرة على مستوى خط الوسط، نظرًا للإمكانيات التي يتمتع بها، وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الصعبة.

الزمالك يستعيد لاعبيه تدريجياً

ويعمل الجهاز الفني لنادي الزمالك على استعادة جاهزية كافة عناصر الفريق، لا سيما اللاعبين العائدين من الإصابة، في ظل الاستحقاقات المحلية والقارية التي تنتظر الفريق في الفترة المقبلة. وتُعد جاهزية حمدي خطوة إيجابية في هذا الإطار، خاصة في ظل الحاجة إلى عمق أكبر في التشكيل الأساسي.

مساندة من الإدارة والجماهير

وفي ختام التصريحات، أكد المصدر أن إدارة النادي والجماهير تترقب بشغف عودة اللاعب إلى مستواه المعروف، خاصة أن الفريق بحاجة إلى كل لاعبيه في المرحلة القادمة من الموسم



