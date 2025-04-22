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صلاح مصدق يتعاقد مع شركة تحليل أداء لتطوير مستواه مع الزمالك.. تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح مصدق يتعاقد مع شركة تحليل أداء لتطوير مستواه مع الزمالك.. تفاصيل

صلاح مصدق
صلاح مصدق
رباب الهواري

أكد سالم محمد سالم، وكيل اللاعب صلاح الدين مصدق، مدافع نادي الزمالك، أن موكله لم يصل بعد إلى أعلى مستوياته مع الفريق، رغم الأداء الجيد الذي يقدمه منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء.
 

اجتهاد مستمر من اللاعب

أوضح سالم، خلال حديثه في برنامج “ستاد المحور” مع الإعلامي خالد الغندور، أن اللاعب يعتبر من العناصر المجتهدة داخل صفوف الفريق، ويعمل بجدية داخل الملعب وخارجه، مشيرًا إلى أن صلاح مصدق لديه الكثير ليقدمه في الفترة المقبلة، ويملك إمكانيات تؤهله لصناعة مستقبل كبير في نادي الزمالك.

التعاقد مع شركة تحليل أداء

كشف وكيل اللاعب أن مصدق لا يكتفي بالتدريبات اليومية مع الفريق فقط، بل يحرص على خوض تدريبات إضافية، كما تعاقد مؤخرًا مع شركة متخصصة في تحليل الأداء الرياضي، بهدف تحسين مستواه الفني والبدني، والوصول إلى أفضل نسخة ممكنة منه داخل المستطيل الأخضر.

كواليس صفقة انتقاله للزمالك
 

وفي سياق متصل، تحدث سالم محمد سالم عن كواليس صفقة انتقال مصدق من نهضة الزمامرة المغربي إلى الزمالك، حيث أشار إلى أنه لعب دورًا محوريًا في إقناع رئيس النادي المغربي بالمقابل المادي المعروض من نادي الزمالك.

 واعتبر أن هذه الصفقة كانت فرصة لزيادة تسليط الضوء على لاعبي الفريق المغربي، مما جعل الأندية تتابعهم عن كثب في الفترة الأخيرة.

تطلعات مستقبلية

واختتم وكيل اللاعب حديثه بالتأكيد على أن صلاح مصدق يمتلك طموحًا كبيرًا، وأنه في طريقه ليصبح من أبرز المدافعين في الدوري المصري، بفضل التزامه وانضباطه وسعيه المستمر للتطور


 

صلاح مصدق الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

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