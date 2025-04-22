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كريم فهمي يكشف ذكرياته مع الأهلي والزمالك وهذا رأيه بصفقة زيزو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كريم فهمي يكشف ذكرياته مع الأهلي والزمالك وهذا رأيه بصفقة زيزو

كريم فهمي
كريم فهمي
محمد حليم قنديل

كشف الفنان كريم فهمي عن تفاصيل تجربته الكروية، مؤكدًا أنه لعب كرة القدم لمدة عامين في النادي الأهلي و9 سنوات في نادي الزمالك، رغم انتمائه المعروف للأهلي.


وقال خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"أنا لعبت سنتين كورة في الأهلي، و9 سنين في الزمالك، وفي نفس الوقت كنت بدرس في مدرسة كويسة جدًا، وكان فيه فرق ثقافات كبير بين مجتمع الكورة والمدرسة".

وأضاف فهمي:"كنت بلعب في سن صغير جدًا في الأهلي، وكان نفسي أكمل وأبقى لاعب كبير، لكن وقتها ماكنش فيه ملاعب كفاية للنادي غير اللي في الجزيرة، وكانوا عايزين يودونا نادي النيل، وقتها كنت بلعب مع شريف إكرامي، وكبرنا مع بعض وبقينا صحاب، وكان معانا كمان شيتوس وغيرهم".

وتابع: "رغم إن والدي أهلاوي، إلا إنه اقترح عليا أروح الزمالك، وقال لي: جرب. وبالفعل رحت واستقبلوني كويس جدًا، وكنت لاعب كويس، وكملت هناك وبقيت لاعب أساسي. 

الزمالك له فضل كبير في تكويني، سواء في الشخصية أو الالتزام، واتعلمت جوه النادي حاجات كتير، وكان فيه ناس جدعان جدًا في ميت عقبة، ولعبت مع أحمد حسام ميدو كمان".

وعن صفقة انتقال زيزو، أبدى فهمي تفهمه لحزن جماهير الزمالك، قائلاً:"الجمهور له كل الحق يزعل، وأكيد فيه أمور كتير في الكواليس مانعرفهاش، ومنقدرش نلوم اللاعب على كل حاجة، إحنا كجمهور أهلي زعلنا لما رمضان صبحي مشي، وهو كان طفل في الأهلي وكان متوقع يبقى أسطورة، وبرضه زعلنا وقتها وقلنا إزاي يمشي".

وأكد فهمي أن العلاقة بين الناديين فيها قدر كبير من الاحترام المتبادل، قائلاً: "أنا بعذر جمهور الزمالك جدًا، لأنه في النهاية جمهور وفيّ.. لكن بصراحة، فيه علاقة حب بين الأهلي والزمالك أكتر من الكره. ده تنافس بيبني الشخصية والانتماء".

وفي ختام الحديث، وجّه سؤالاً للإعلامية لميس الحديدي:"أنتي أهلاوية.. لو قلتلك بكرة الصبح مفيش نادي الزمالك، هتعملي إيه؟"، لترد الحديدي: "هزعل وأقف أدافع للنهاية ليعلق فهمي: في نفس الوقت لو جبنا حد عاقل من الزمالك، وطرحنا عليه نفس السؤال عكسياً هيكون نفس المشاعر".

كريم فهمي النادي الأهلي نادي الزمالك لميس الحديدي كلمة أخيرة

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