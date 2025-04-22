أحمد فهمي يفاجئ شقيقه كريم فهمي على الهواء .. فيديو

فاجأ الفنان أحمد فهمي شقيقه كريم فهمي أثناء إستضافة الاعلامية لميس الحديدي في حلقة خاصة بمناسبة نجاح شخصية "فارس ابو العزم" في مسلسل “وتقابل حبيب” في حلقة خاصة بمناسبة "شم النسيم".



واشاد الفنان أحمد فهمي بدور شقيقه في العمل، قائلاً : “اللي عجبني أنه عمل مختلف عن الاعمال المقدمة في السباق الرمضاني وكانت نوعية مختلفة وتم أداء العمل بنجاح كبير وهذا يعود للمخرج والمؤلف الكبير عمرو محمود ياسين”.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:" ياسمين عبد العزيز وكريم بينهم “ كميا حلوه “ ومش أول مرة يكسروا الدنيا مع بعض لكن في مسلسل ”وتقابل حبيب” كانت التجربة الاقرب إلى الناس".



وعن الصفات المشتركة بينهما علق قائلاً : "إحنا الاتنين أهلاوية ومتطابقين في معظم الصفات والطبائع لكن الفارق أن كريم ممكن يبقى اهدى كتير في بعض المواقف مقارنة بي وكريم رغم أنه الاصغر مني لكنه الاعقل".



وعن أهم الصفات المختلفة بينهما علق : “أنا عصبي أكتر منه بكتير وهو لما بيتعصب بتبقى عصبيته فيها بعض التفكير مقارنة بي”.



ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي الذي طرحته مازحة : من فيكما كان حبيب مامته أكتر ليعلق أحمد فهمي قائلاً : "هنختلف في دي لكن كريم طول عمره كان مدلع اكتر ".



ومازحه كريم، قائلاً : "دي شائعات أحمد بيطلعها هو الاقرب لامي ودائماً كلامه محل ثقة كبيرة لها لو قلت أن دي كوباية وأحمد قال دي عربية نقل تبقى هي عربية نقل".