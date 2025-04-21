قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بوتين الإسرائيلي.. أعضاء في الكنيست يتظاهرون ضد نتنياهو
حكم تحديد النسل في الإسلام وشروطه.. دينا أبو الخير تجيب
الأولمبية الدولية تخاطب أشرف صبحي بسرعة إطلاعها على تعديلات قانون الرياضة
آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
صن داونز يصل القاهرة لمواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
بيراميدز يستعد للإطاحة بـ أورلاندو والوصول لأول مرة في تاريخه لنهائي إفريقيا
انخفاض سعر كيلو السكر اليوم بعد قرار الحكومة حظر تصديره
حالة الطقس غدا .. حر شديد ونشاط للرياح والأتربة
قضية البودر.. ضبط وإحضار متهمين جدد في واقعة سقوط المنتجة سارة خليفة
الإسكندرية تعلن تصنيف الشواطئ وأسعار الدخول لصيف 2025
مانشستر يونايتد يستهدف صفقة هجومية من وولفرهامبتون
رسميا.. تأهل ليدز يونايتد وبيرنلي إلى البريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كريم فهمي عن ياسمين عبد العزيز: كاريزما ماشية على الأرض

كريم فهمي
كريم فهمي
محمد حليم قنديل

كشف الفنان كريم فهمي عن كواليس تجربته الناجحة في مسلسل "وتقابل حبيب"، خاصة فيما يخص تعاونه الثاني مع النجمة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أن قرار تكرار الثنائية معها كان فيه قلق  كبير خشية مقارنة الجمهور بين تجربة الثنائي في مسلسل "ونحب تاني ليه" مع "وتقابل حبيب" ، لكنه جاء نتيجة عوامل كثيرة جعلته يطمئن لهذه الخطوة.


قال كريم فهمي خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"كنت قلقان جدًا من تكرار الثنائية مع ياسمين بعد 'ونحب تاني ليه'، لأن الناس بتحب تقارن، بس عوامل كتير أقنعتني، أهمها إن ياسمين عبد العزيز واحدة من أهم نجمات الوطن العربي".

أضاف: "هي مش بس زميلة، هي صديقة قريبة جدًا مني، وشكلت نقطة تحول في حياتي الفنية سواء في 'ونحب تاني ليه؟' أو ‘وتقابل حبيب’".


عن شخصيتها قال: "أنا مش هتكلم عن شطارتها في التمثيل، لكن هي كاريزما ماشية على الأرض. شخصيتها عظيمة جدًا، وعلاقتنا زي ناقر ونقير.. مش دايمًا متفقين، بنقفش على بعض ونهزر بعدها ، بس في الآخر أصحاب جدًا. ساعات نقفش ومانتكلمش أسبوع، ونتجنب نبص فيعنين بعض لاننا هنضحك  محدش فاهمنا!".


أوضح أن ياسمين عبد العزيز على الصعيد الانساني جدعة وست ب100 راجل، قائلاً : "صاحب صاحبها هي كل حاجة وعكسها طفلة وشخصيتها قوية عنيدة جداً بس عندها يتحب هي شخصية إستثنائية ملهاش نسخة".


وعن أصعب صفاتها قال : أنها طفلة فلازم نعرف أننا بنعامل طفلة في كثير من الاحيان".


أشار كريم إلى أن وجود الكاتب الكبير عمرو محمود ياسين والمخرج ومدير التصوير من الكبار، زاد من ثقته في المسلسل:"كنت حاسس إني في أمان فني، لما تبقى مع ناس فاهمة شغلها كويس، بتقدر تطلع بأفضل نتيجة".


ولم ينسَ كريم فهمي توجيه التحية والرحمة للمنتج الراحل حسام شوقي، مؤكدًا أن له فضل كبير في وجود "وتقابل حبيب": "بعد 'ونحب تاني ليه'، مكنتش اتكلمت معاه تاني بعدها..كنت شغال في حتة تانية، وطلعت في كام دور شرف، وفجأة لقيته بيتصل بيا وأنا في شارع مصدق بالدقي..دعاني لمكتبه قلتله أن تحت مكتبك فعلاً   قلي إطلع ، ضحكنا وهزرنا ومضيت على بياض ومشيت.. وبعدها بيومين توفى".


واختتم قائلاً:"الموقف ده مأثر فيا جدًا.. الله يرحمه هو وكل اللي معاه، كانوا سبب كبير في نجاح المسلسل".

كريم فهمي وتقابل حبيب ياسمين عبد العزيز ونحب تاني ليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاتين

على سبيل اللهو.. الداخلية تضبط فتاتين بعد وصلة رقص داخل مترو الأنفاق

شعار الزمالك

الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو ومدرب أجنبي جديد

من هي سارة خليفة؟.. صاحبة الـ200 كيلو بودر ومصانع المخدرات السرية

صاحبة أزمة الـ200 كيلو بودر ومعامل المخدرات السرية.. من هي سارة خليفة؟

معاشات

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

المنتجة سارة خليفة

متهم يورط المنتجة سارة خليفة في قيادة عصابة البودر والأخيرة:«معرفش حاجة»

د. عباس شومان

ضربوا أخوهم المتوفى | شومان يعلق على فيديو مال البنات الصادم

الطيب المزياني

بديل زيزو .. أرقام صادمة لـ الطيب المزياني صفقة الزمالك المحتملة

بعد إساءتها لـ المصورين. آية سماحة تعتذر: الصحفيون شركاء النجاح

تصرّف غير متوقع من آية سماحة بعد إساءة زوجها للصحفيين في جنازة سليمان عيد

ترشيحاتنا

غزة

صفقة الأسرى في مهب الريح.. إسرائيل تصعّد وحماس تُصر على اتفاقات تنهى الحرب

صورة ارشيفية

أعياد الربيع في مرآة الشعر.. مواسم التجدد بين الجمال والرمز

صراع لا يعرف الهدوء بين روسيا وأوكرانيا

عيد الفصح تحت القصف.. صراع لا يعرف الهدوء بين روسيا وأوكرانيا

بالصور

تحذير عاجل: طهى اللحوم بهذه الطرق يسبب السرطان

اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء

بخطوات سهلة.. تخلص من التوتر والقلق واحصل على نوم هادئ وعميق

بخطوات سهلة.. تخلّص من التوتر والقلق واحصل على نوم هادئ وعميق
بخطوات سهلة.. تخلّص من التوتر والقلق واحصل على نوم هادئ وعميق
بخطوات سهلة.. تخلّص من التوتر والقلق واحصل على نوم هادئ وعميق

فوائد المشاط للشعر المصبوغ.. حماية طبيعية ولمعان صحي

فوائد المشاط للشعر المصبوغ
فوائد المشاط للشعر المصبوغ
فوائد المشاط للشعر المصبوغ

مي الغيطي تنشر جلسة تصوير مع زوجها البريطاني

زواج مي الغيطي
زواج مي الغيطي
زواج مي الغيطي

فيديو

حفر على المريخ

تشبه الجبنة السويسرية.. ظهور حفر غريبة على سطح المريخ

المؤلف محمد عبد القوي

محمد عبد القوي: مسلسل أهل الخطايا رصد شخصيات واقعية بالمجتمع

الفروسية

وادى الفروسية يستضيف بطولة قفز الموانع .. فيديو

فوائد الخس في شم النسيم

فوائد مذهلة لتناول الخس بعد الفسيخ والرنجة في شم النسيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الاتزان النفسي والسلام الداخلي في عالم مضطرب

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شم النسيم عيد كل المصريين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البَلَدُ الأَميِنُ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: خمسة دروس للمحادثات النووية الإيرانية

المزيد