كريم فهمي عن ياسمين عبد العزيز: كاريزما ماشية على الأرض

كشف الفنان كريم فهمي عن كواليس تجربته الناجحة في مسلسل "وتقابل حبيب"، خاصة فيما يخص تعاونه الثاني مع النجمة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أن قرار تكرار الثنائية معها كان فيه قلق كبير خشية مقارنة الجمهور بين تجربة الثنائي في مسلسل "ونحب تاني ليه" مع "وتقابل حبيب" ، لكنه جاء نتيجة عوامل كثيرة جعلته يطمئن لهذه الخطوة.



قال كريم فهمي خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"كنت قلقان جدًا من تكرار الثنائية مع ياسمين بعد 'ونحب تاني ليه'، لأن الناس بتحب تقارن، بس عوامل كتير أقنعتني، أهمها إن ياسمين عبد العزيز واحدة من أهم نجمات الوطن العربي".

أضاف: "هي مش بس زميلة، هي صديقة قريبة جدًا مني، وشكلت نقطة تحول في حياتي الفنية سواء في 'ونحب تاني ليه؟' أو ‘وتقابل حبيب’".



عن شخصيتها قال: "أنا مش هتكلم عن شطارتها في التمثيل، لكن هي كاريزما ماشية على الأرض. شخصيتها عظيمة جدًا، وعلاقتنا زي ناقر ونقير.. مش دايمًا متفقين، بنقفش على بعض ونهزر بعدها ، بس في الآخر أصحاب جدًا. ساعات نقفش ومانتكلمش أسبوع، ونتجنب نبص فيعنين بعض لاننا هنضحك محدش فاهمنا!".



أوضح أن ياسمين عبد العزيز على الصعيد الانساني جدعة وست ب100 راجل، قائلاً : "صاحب صاحبها هي كل حاجة وعكسها طفلة وشخصيتها قوية عنيدة جداً بس عندها يتحب هي شخصية إستثنائية ملهاش نسخة".



وعن أصعب صفاتها قال : أنها طفلة فلازم نعرف أننا بنعامل طفلة في كثير من الاحيان".



أشار كريم إلى أن وجود الكاتب الكبير عمرو محمود ياسين والمخرج ومدير التصوير من الكبار، زاد من ثقته في المسلسل:"كنت حاسس إني في أمان فني، لما تبقى مع ناس فاهمة شغلها كويس، بتقدر تطلع بأفضل نتيجة".



ولم ينسَ كريم فهمي توجيه التحية والرحمة للمنتج الراحل حسام شوقي، مؤكدًا أن له فضل كبير في وجود "وتقابل حبيب": "بعد 'ونحب تاني ليه'، مكنتش اتكلمت معاه تاني بعدها..كنت شغال في حتة تانية، وطلعت في كام دور شرف، وفجأة لقيته بيتصل بيا وأنا في شارع مصدق بالدقي..دعاني لمكتبه قلتله أن تحت مكتبك فعلاً قلي إطلع ، ضحكنا وهزرنا ومضيت على بياض ومشيت.. وبعدها بيومين توفى".



واختتم قائلاً:"الموقف ده مأثر فيا جدًا.. الله يرحمه هو وكل اللي معاه، كانوا سبب كبير في نجاح المسلسل".