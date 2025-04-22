كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن جاهزية اللاعب أحمد حمدي، لاعب وسط فريق الزمالك، من التواجد في قائمة الفريق لأول مرة منذ غياب طويل، خلال نهائي كأس مصر المقرر إقامته يوم 20 مايو المقبل أمام بيراميدز.



وكتب فتح الله على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "أحمد حمدي جاهز للمشاركة مع الزمالك بشكل طبيعي، والأمر في يد الجهاز الفني".

أحمد حمدي يشارك في التدريبات الجماعية للفريق

وشارك أحمد حمدي في التدريبات الجماعية للفريق خلال اليومين الماضيين، حيث أثبت تعافيه الكامل من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

ووفقًا لتقارير طبية، فإن اللاعب أصبح جاهزًا بدنيًا وفنيًا، بينما تبقى مسألة إشراكه في المباريات من اختصاص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو.



يُذكر أن الفريق يواصل استعداداته لخوض نهائي كأس مصر، وسط تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير البيضاء