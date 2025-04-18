أحمد حمدي يقترب من العودة للمشاركة مع الزمالك في نهائي كأس مصر

اقترب أحمد حمدي، لاعب وسط فريق الزمالك، من التواجد في قائمة الفريق لأول مرة منذ غياب طويل، خلال نهائي كأس مصر المقرر إقامته يوم 20 مايو المقبل أمام بيراميدز.

يأتي هذا بعد أن أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي بنجاح تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي، ليصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات.

وشارك أحمد حمدي في التدريبات الجماعية للفريق خلال اليومين الماضيين، حيث أثبت تعافيه الكامل من إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

ووفقًا لتقارير طبية، فإن اللاعب أصبح جاهزًا بدنيًا وفنيًا، بينما تبقى مسألة إشراكه في المباريات من اختصاص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو.

موقف بيسيرو لم يُحسم رغم توديع كأس عاصمة مصر

وفي سياق آخر، كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي لم تناقش حتى الآن مصير المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، وذلك رغم خروج الفريق من سباق التأهل لدور الثمانية في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا على سموحة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لضمان التأهل. ورغم ذلك، أوضح المصدر أن المجلس لم يتطرق لمناقشة مستقبل بيسيرو أو اتخاذ أي قرارات تتعلق بجهازه الفني، عكس ما تردد مؤخرًا من أنباء حول إقالته أو رحيله.

يُذكر أن الفريق يواصل استعداداته لخوض نهائي كأس مصر، وسط تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير البيضاء



