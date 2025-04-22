شوبير يكشف مفاجأة عن مصير بيسيرو مع الزمالك وأزمة تكاليف الإقامة بالفندق

كشف الاعلامي أحمد شوبير عن مفاجأه في مصير البرتغالي جوزيه بيسيرو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال شوبير عبر فيديو نشره عبر حسابه على موقع فيسبوك من تصريحاته الاذاعية :"مينفهش نطلع أخبار لا اساس لها من الصحة ، أنا ليا علاقة ببسيرو و قريت خبر إنه مهدد بالطرد من الفندق اللي قاعد فيه عشان 200 ألف جنيه وإن أحمد حسام ميدو تدخل فسألت حد من المقربين من بيسيرو فأقسموا إن هذا الأمر لم يحدث ".

وأضاف :"قولت فرصة أعرف مستقبل بيسيرو قالي محدش كلمنا من الزمالك و مفيش حد قال هنجددله ولا لأ ".

وتابع :"قولتله طيب هو بيسيرو عايز يكمل فى الزمالك قال عايز يكمل لكن عاوز لعيبه ومنزعج جدا عشان أزمة زيزو لأنه بيعتبره أهم لاعب فى مصر و ليس فى الزمالك وفجأه ملقهوش معاه.