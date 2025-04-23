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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث Wear OS 5.1 لساعة Pixel Watch يتجاهل ميزة أساسية

Pixel Watch
Pixel Watch
احمد الشريف

بعد أن طرحت شركة جوجل تحديث Wear OS 5.1 لسلسلة ساعات Pixel Watch في أوائل مارس 2025، اضطرت إلى سحبه بعد أسابيع قليلة نتيجة عدة أعطال برمجية.

 لاحقًا، أطلقت تحديثًا آخر في بداية أبريل لإصلاح تلك الأعطال، لكنه لم يُطرح على نطاق واسع، خاصةً للمستخدمين الذين لم يقوموا بتثبيت تحديث مارس وبقوا على إصدار نوفمبر 2024.

الآن، بدأت جوجل نشر تحديث جديد واسع النطاق لكافة مستخدمي Pixel Watch، ليضع حدًا لسلسلة الإصدارات غير المستقرة.

حتى من حصلوا على إصدار أبريل السابق سيستفيدون من التحديث الجديد

بشكل مفاجئ، يشمل التحديث الجديد أيضًا المستخدمين الذين تلقوا الإصدار الأول من أبريل، إذ يعالج مشكلة العدد المرتفع وغير الدقيق للخطوات في بعض الحالات من خلال العودة إلى خوارزمية عدّ الخطوات الأصلية.

وكانت جوجل قد أطلقت في "ميزة مارس" خوارزمية جديدة لاحتساب الخطوات، قالت إنها تقدم دقة أعلى. لكن المستخدمين لاحظوا أن الساعة أصبحت تُظهر أرقامًا مرتفعة وغير منطقية للخطوات.

وبناءً على تعليقات المستخدمين، قررت الشركة التراجع عن هذه الخوارزمية، والعودة إلى النظام السابق لجميع المستخدمين. 

ومن غير الواضح ما إذا كانت جوجل ستعيد محاولة استخدام الخوارزمية الجديدة بعد تعديلها.

تجربة أفضل لمستخدمي إصدار نوفمبر 2024

أما مستخدمو ساعات Pixel Watch الذين ما زالوا يستخدمون إصدار نوفمبر 2024، فسيحصلون من خلال التحديث الجديد على نظام Wear OS 5.1 المبني على أندرويد 15، والذي يوفر أداءً أكثر سلاسة واستقرارًا. ومع ذلك، لا يتضمن التحديث تغييرات كبيرة أو مميزات ظاهرة للمستخدم.

خطوات تحميل التحديث يدويًا

أوضحت جوجل أن تحديث أبريل 2025 بدأ طرحه رسميًا لجميع طرازات Pixel Watch، وأنه سيتم نشره تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، لذا قد لا يظهر التحديث فورًا لكل المستخدمين.

ولتحميل التحديث يدويًا توجه إلى الإعدادات > النظام > تحديثات النظام، ثم اضغط عدة مرات على شاشة “ساعتك محدثة”، ثم تأكد من أن الساعة موصولة بالشاحن أثناء تنفيذ العملية.

جوجل Pixel watch تحديث Wear OS 51

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