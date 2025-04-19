بداية نهاية هيمنة عملاق التكنولوجيا.. القضاء الأمريكي يدين جوجل باحتكار سوق الإعلانات الرقمية

أصدرت محكمة اتحادية أمريكية حكمًا يدين شركة جوجل باحتكار سوق الإعلانات الرقمية، مما يفتح الباب أمام احتمال تفكيك أجزاء من إمبراطوريتها الإعلانية في سابقة قضائية تعد من أبرز التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى، .​

تفاصيل الحكم القضائي

في 17 أبريل 2025، قضت القاضية الفيدرالية ليوني برينكيما أن جوجل انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية من خلال احتكارها غير القانوني لأسواق خوادم إعلانات الناشرين ومنصات تبادل الإعلانات.

وأشارت المحكمة إلى أن جوجل قامت بربط خدماتها الإعلانية بطريقة تقيد المنافسة وتضر بالناشرين والمستخدمين، مما يعد انتهاكًا للمادتين 1 و2 من قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار .

التداعيات المحتملة

يمهد هذا الحكم الطريق أمام وزارة العدل الأمريكية للمطالبة بتفكيك أجزاء من أعمال جوجل الإعلانية، بما في ذلك شبكة الإعلانات ومنصات مثل Chrome و Android.

ويعتبر هذا الحكم ثاني خسارة كبيرة لجوجل في قضايا مكافحة الاحتكار خلال أقل من عام، بعد حكم سابق يتعلق بسيطرتها على سوق البحث .​

ردود الفعل

وأثار الحكم ردود فعل واسعة في الأوساط القانونية والتكنولوجية، حيث اعتبره البعض خطوة حاسمة نحو تعزيز المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية، من جانبها، أعلنت جوجل نيتها استئناف القرار، مؤكدة أن خدماتها توفر قيمة للمستخدمين والناشرين على حد سواء .​

نظرة مستقبلية

مع تصاعد الضغوط القانونية على شركات التكنولوجيا الكبرى، يتوقع أن يشهد القطاع مزيدًا من التدقيق والتنظيم في المستقبل القريب.

ويشكل هذا الحكم سابقة قانونية تؤثر على كيفية تعامل الجهات التنظيمية مع قضايا الاحتكار في العصر الرقمي.​