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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أندرويد 16 بيتا 4 يصل لهواتف جديدة.. هل هاتفك من بينها؟

أندرويد 16 بيتا 4
أندرويد 16 بيتا 4
احمد الشريف

أطلقت جوجل رسميًا الإصدار الرابع من النسخة التجريبية لأندرويد 16 (Beta 4)، والذي يعد التحديث ما قبل النهائي قبل الإطلاق الرسمي المتوقع في يونيو 2025. 

يمثل هذا الإصدار مرحلة "استقرار المنصة"، ما يعني أن واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وسلوك النظام قد تم تثبيتها، ما يسمح للمطورين بتحديث تطبيقاتهم استعدادًا للإصدار النهائي.​

قائمة الهواتف المؤهلة لتجربة أندرويد 16 بيتا 4

أولًا: أجهزة Google Pixel

Pixel 6 / 6 Pro / 6a

Pixel 7 / 7 Pro / 7a

Pixel 8 / 8 Pro / 8a

Pixel 9 / 9 Pro / 9 Pro XL / 9 Pro Fold / 9a

Pixel Fold

Pixel Tablet​

ثانيًا: أجهزة من شركات أخرى

Xiaomi: Xiaomi 15، Xiaomi 14T Pro

OnePlus: OnePlus 13

HONOR: HONOR Magic 7 Pro

Lenovo: YOGA Tab Plus

OPPO: OPPO Find X8

realme: realme GT 7 Pro

vivo و iQOO: vivo X200 Pro، iQOO 13

Redmi: Redmi K70 Ultra​

يمكن لمستخدمي أجهزة Pixel التسجيل عبر لتلقي التحديث عبر الهواء (OTA). أما مستخدمو الأجهزة الأخرى، فيمكنهم متابعة مواقع الشركات المصنعة للحصول على الإرشادات الخاصة بالتثبيت.

 أبرز ميزات أندرويد 16 بيتا 4

من أهم أبرز ميزات  أندرويد 16 بيتا 4 هي الإشعارات التفاعلية (Live Updates)، التي  تُظهر معلومات حية على شاشة القفل، مثل تتبع توصيل الطلبات أو التنقل.

أما الميزة الثانية فهي خاصية محسن اختيار الصور التي  تتيح للمستخدمين اختيار صور محددة للمشاركة، بما في ذلك من خدمات التخزين السحابي مثل Google Photos.

بالاضافة إلى ذلك ميزة تحسينات في الكاميرا التي تتيح  خيارات جديدة للمصورين المحترفين، مثل التحكم في التعرض التلقائي وضبط درجة حرارة اللون.

ومن ضمن المميزات الاخرى هي ميزة تحسينات في الخصوصية التي تتيح ميزات مثل Privacy Sandbox لحماية بيانات المستخدمين أثناء التصفح والإعلانات، بالاضافة إلى ميزة دعم أفضل للصور عالية الديناميكية (Ultra HDR) التي تهدف إلى  لتحسين جودة الصور مع تقليل حجم الملفات.

ملاحظات مهمة

النسخة التجريبية قد تحتوي على بعض الأخطاء والمشاكل، لذا يُنصح بعدم تثبيتها على الأجهزة الرئيسية.

التحديث متاح حاليًا للمطورين والمستخدمين المتقدمين الذين يرغبون في تجربة الميزات الجديدة قبل الإطلاق الرسمي.​

من المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول أندرويد 16 خلال مؤتمر Google I/O في مايو 2025، مع إطلاق النسخة النهائية في يونيو 2025.​

جوجل أندرويد 16 OPPO

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