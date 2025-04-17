قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم 16 طفلاً.. استشهاد 23 فلسطينيًا في خيم للنازحين بغارات جيش الاحتلال
أوفر دوز وحرق جـ.ـثة.. تفاصيل مثيرة في جريمـ.ـة سيدة أوسيم بعد سهرة حمراء
تباين أسعار مواد البناء في مصر يوم الخميس
المدارس تحذر الطلاب: ممنوع الغياب أثناء امتحانات شهر أبريل حرصا على "أعمال السنة"
الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة
إعلام عبري: حماس لا تواجه الجيش الإسرائيلي مباشرة للحفاظ على قوتها
تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟
وفاة سعد محمد ناشئ الزمالك السابق بعد معاناة مع السرطان
وزير الإسكان: عمل برنامج زمني أسبوعي لمتابعة المشروعات مع الشركات
حكم إطالة الإمام في الركوع ليلحق المأموم بالجماعة.. الإفتاء تحسم الجدل
الخميس أم الجمعة؟.. موعد العمل بالتوقيت الصيفي 2025 رسميًا
كيدهن عظيم.. حاولت الانتقام من طليقها فادعت تزعمه عصابة بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| إنفيديا تتكبد خسائر بالمليارات بسبب مبيعات الرقائق للصين.. جوجل تطلق نموذج Veo 2 لتحويل النصوص إلى فيديوهات سينمائية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

إنفيديا في مأزق.. غرامة بالمليارات بسبب مبيعات الرقائق للصين

أعلنت شركة إنفيديا Nvidia، عن أنها ستسجل خسائر قدرها 5.5 مليار دولار أمريكي بسبب قيود التصدير الأمريكية على شريحة H20 للذكاء الاصطناعي، والتي كانت تستهدف الصين، إحدى أكبر أسواق الشركة.


جوجل تطلق نموذج Veo 2 لتحويل النصوص إلى فيديوهات سينمائية
أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق الإصدار الجديد من نموذجها الذكي VEO 2، لتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو، لمشتركي Gemini Advanced، مؤكدة قدرة النموذج على إنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة تتميز بطابع سينمائي.


OpenAI تطور شبكة اجتماعية جديدة على غرار إكس

كشفت تقرير جديد من موقع The Verge، بأن شركة OpenAI تعمل على تطوير منصة تواصل اجتماعي خاصة بها على عرار منصة "إكس" (تويتر سابقا). 


ميتا في ساحة المحكمة .. اتهامات بالاحتكار ومطالبات بتفكيك الشركة


بدأت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC، أولى جلساتها القضائية المرفوعة على شركة “ميتا” المالكة لمنصة “فيسبوك”، والتي وجهت لها اتهامات بالاستحواذ على شركات منافسة بهدف السيطرة على السوق، وتطالب بتفكيك الشركة بسبب ما تصفه بـ”احتكار غير قانوني” لسوق وسائل التواصل الاجتماعي.

سامسونج تتراجع عن تحديث One UI 7 عالميا .. ماذا حدث؟
 

أوقفت شركة سامسونج، بنحو مفاجئ إطلاق الإصدار المستقر لتحديث One UI 7، وذلك بعد اكتشاف خلل تقني بالغ الخطورة أثار تساؤلات واسعة بشأن كفاءة الشركة في تطوير البرمجيات واختبارها.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة بشأن الإجازات المقبلة

سيارة المطربة

اللودر كسّر عربيتها .. مطربة شهيرة تتعرّض لحادث سير بالتجمع الخامس |شاهد

حالة الطقس

تغيرات مفاجأة في درجات الحرارة تبدأ غدا .. بيان مهم من هيئة الأرصاد

كريم الحسيني

اللهم أجرني في مصيبتي.. كريم الحسيني يعلن تعرضه لحادث

شريهان

تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا يتظر المصريين الساعات المقبلة؟

تحول مفاجئ وغير متوقع في حالة الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الساعات المقبلة؟

صورة أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يُعلن | 7 دول آمنة لعودة اللاجئين فورًا.. ومصر ضمن القائمة

بوبيندزا

مدرب بوبيندزا السابق: أشعر بالذنب لإقناعه بـ رابيد بوخارست بدلا من الزمالك

ترشيحاتنا

ملح

يعالج المخ والأعصاب وحساسية الصدر.. لن تتوقع فوائد ملح الهيمالايا

دبابيس

طريقة عمل دبابيس الدجاج بمذاق شهي

السكر

الإفراط في السكر والحلويات يسبب أمراضا خطيرة

بالصور

بكل بساطة.. طريقة عمل العيش الفينو

.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو
.طريقة عمل عيش الفينو

نضارة وخدود موردة.. فوائد يمنحها عصير البنجر للبشرة

عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه
عصير البنجر لوجه نضر موًرد و بشره رائعه

للسعال والأنفلونزا.. تعرف على فوائد البرتقال الصحية

.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال
.تعرف على فوائد البرتقال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي؟

.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟
.ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد