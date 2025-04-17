أخبار التكنولوجيا| إنفيديا تتكبد خسائر بالمليارات بسبب مبيعات الرقائق للصين.. جوجل تطلق نموذج Veo 2 لتحويل النصوص إلى فيديوهات سينمائية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

إنفيديا في مأزق.. غرامة بالمليارات بسبب مبيعات الرقائق للصين

أعلنت شركة إنفيديا Nvidia، عن أنها ستسجل خسائر قدرها 5.5 مليار دولار أمريكي بسبب قيود التصدير الأمريكية على شريحة H20 للذكاء الاصطناعي، والتي كانت تستهدف الصين، إحدى أكبر أسواق الشركة.



جوجل تطلق نموذج Veo 2 لتحويل النصوص إلى فيديوهات سينمائية

أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق الإصدار الجديد من نموذجها الذكي VEO 2، لتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو، لمشتركي Gemini Advanced، مؤكدة قدرة النموذج على إنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة تتميز بطابع سينمائي.



OpenAI تطور شبكة اجتماعية جديدة على غرار إكس

كشفت تقرير جديد من موقع The Verge، بأن شركة OpenAI تعمل على تطوير منصة تواصل اجتماعي خاصة بها على عرار منصة "إكس" (تويتر سابقا).



ميتا في ساحة المحكمة .. اتهامات بالاحتكار ومطالبات بتفكيك الشركة



بدأت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC، أولى جلساتها القضائية المرفوعة على شركة “ميتا” المالكة لمنصة “فيسبوك”، والتي وجهت لها اتهامات بالاستحواذ على شركات منافسة بهدف السيطرة على السوق، وتطالب بتفكيك الشركة بسبب ما تصفه بـ”احتكار غير قانوني” لسوق وسائل التواصل الاجتماعي.

سامسونج تتراجع عن تحديث One UI 7 عالميا .. ماذا حدث؟



أوقفت شركة سامسونج، بنحو مفاجئ إطلاق الإصدار المستقر لتحديث One UI 7، وذلك بعد اكتشاف خلل تقني بالغ الخطورة أثار تساؤلات واسعة بشأن كفاءة الشركة في تطوير البرمجيات واختبارها.