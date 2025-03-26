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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إنفيديا تطلق مساعد الذكاء الاصطناعي G-Assist لتحسين أداء أجهزة الألعاب

إنفيديا
إنفيديا

أطلقت شركة إنفيديا Nvidia، مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد G-Assist، الذي يهدف إلى تعزيز أداء أجهزة الألعاب وضبط إعدادات النظام.

يأتي مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد G-Assist، بعد أن اختبرته إنفيديا كنموذج تجريبي خلال العام الماضي، ليصبح الآن أداة متاحة للمستخدمين من أصحاب رقاقات RTX.

إنفيديا تطلق مساعد الذكاء الاصطناعي G-Assist

وبحسب ما ذكره موقع “theverge” التقني، يتميز G-Assist بقدرته على تحليل وتحسين أداء الحاسوب بشكل شامل، يمكنه اكتشاف إذا كانت الألعاب تستخدم محددا لمعدل الإطارات، وتقييم أداء وحدة معالجة الرسومات GPU.

وفي الوقت نفسه، يعمل G-Assist للكشف عن أي قيود، وتقديم اقتراحات لتحسين الأداء مثل رفع تردد التشغيل أو تقليل دقة اللعبة لتحقيق  معدل الإطارات المطلوب، كما يمكنه التحقق من إعدادات معدل التحديث في الشاشة لضمان أفضل أداء.

ويتوفر G-Assist داخل تطبيق إنفيديا، ويمنح المستخدمين القدرة على تحسين إعدادات الألعاب والنظام، وقياس معدل الإطارات، وتعديل إضاءة الأجهزة المتصلة. 

كما يعمل المساعد الذكي G-Assist على الأوامر الصوتية أو النصية، مما يتيح للمستخدمين طرح أسئلة مثل “كيف تعمل تقنية DLSS Frame Generation؟” ليحصلوا على إجابات مفصلة بأسلوب مشابه لروبوت الدردشة “شات جي بي تي”.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم طلب تحسين أداء الألعاب على أفضل تجربة ممكنة، أو التحكم في إضاءة الأجهزة المتوافقة من شركات Logitech و Corsair و MSI و Nanoleaf.

يعتمد G-Assist على نموذج لغوي محلي صغير يحتاج إلى 10 جيجابايت من المساحة لتشغيل وظائف المساعد الصوتي والنصي، كما يدعم بطاقات الرسومات RTX من فئات 30 و 40 و 50، بشرط أن تحتوي البطاقة على ذاكرة فيديو لا تقل عن 12 جيجابايت.

يتوفر G-Assist كميزة اختيارية ضمن تحديث جديد لتطبيق إنفيديا، الذي يتضمن خيارات إضافية للتحكم في تقنية DLSS، وإعدادات جديدة لتحجيم العرض وتعديل ألوان الشاشة، ويمكن للمستخدمين تحميل تطبيق إنفيديا والاستفادة من G-Assist عبر الموقع الرسمي للشركة.

جدير بالذكر أن شركة إنفيديا، كشفت خلال مؤتمرها السنوي GTC 2025، عن أحدث ابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل رقاقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والنماذج الاستدلالية، مما يعزز ريادتها في هذه الصناعات المتقدمة.

إنفيديا الذكاء الاصطناعي Nvidia

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