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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تطلق Good Lock عالميًا.. أدوات تخصيص مذهلة تصل لمستخدمي جالكسي حول العالم

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

في خطوة طال انتظارها، بدأت سامسونج رسميًا إطلاق مجموعتها الشهيرة لتخصيص واجهة المستخدم "Good Lock" على نطاق عالمي، بعد أن كانت متاحة فقط في عدد محدود من الدول لسنوات.

بحسب تقارير تقنية موثوقة، يمكن الآن لمستخدمي هواتف Galaxy في مختلف أنحاء العالم تحميل التطبيق من متجر Galaxy Store والبدء في تعديل واجهة هواتفهم بالطريقة التي يفضلونها، في تجربة تخصيص عميقة تشمل الألوان، والمؤثرات، والتنقلات، وحتى الأصوات.

ليس عبر متجر Google Play

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تتم إضافة Good Lock إلى متجر Google Play بعد، ولكن من المتوقع أن تقوم سامسونج بإتاحته هناك في وقت لاحق. 

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإطلاق العالمي تتم بشكل تدريجي، ما يعني أن توافر التطبيق قد يختلف بحسب الدولة.

توقيت مفاجئ رغم توقف One UI 7

يأتي هذا الإطلاق في وقت أوقفت فيه سامسونغ تحديث One UI 7 لأسباب غير معلنة، ما يجعل توفير Good Lock خطوة إيجابية لمستخدمي الشركة الذين يتطلعون لتجربة واجهة أكثر تخصيصًا – حتى في غياب التحديث الكامل للنظام.

أكثر 3 إضافات تحميلاً في Good Lock

بالتزامن مع هذا التوسع العالمي، كشفت سامسونج عن أكثر وحدات Good Lock تحميلًا حتى مارس 2025، وهي Sound Assistant – أكثر من 21 مليون تحميل، الذي يتيح تحكمًا دقيقًا بالصوت مع إمكانية تحديد مستوى الصوت عبر 10 درجات، كما يمكن من خلاله إعادة تصميم واجهة التحكم في الصوت لتناسب ذوق المستخدم، فيما يقدم One Hand Operation Plus – 16 تجربة استخدام بيد واحدة محسّنة، حيث يمكن تعيين أوامر مخصصة للسحب من جانبي الشاشة مثل الرجوع، فتح الإشعارات، أو تشغيل التطبيقات الحديثة.

تخصيص بلا حدود 

مع إطلاق Good Lock عالميًا، تعزز سامسونج مكانتها كشركة تضع التخصيص في صميم تجربة المستخدم، وهو ما قد يحدث فرقًا كبيرًا في قرارات الشراء، خاصةً لمن يفاضلون بين سامسونج وغيرها من شركات أندرويد.

 لم يعد Good Lock حكرًا على عدد محدود من الأسواق، بل بات أداة قوية متاحة عالميًا لمستخدمي جالكسي، تضيف بعدًا جديدًا لتجربة أندرويد من خلال التخصيص الكامل للواجهة. 

وإذا كنت تملك هاتف Galaxy، فقد حان الوقت لاستكشاف الإمكانيات التي يقدمها هذا التطبيق المميز.

سامسونج Good Lock Galaxy

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