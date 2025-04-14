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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إلى أجل غير مسمى .. خطأ خطير يوقف إطلاق One UI 7

إطلاق One UI 7
إطلاق One UI 7
لمياء الياسين

أوقفت شركة سامسونج إطلاق تحديث One UI 7، المرتقب بشدة، والمبني على نظام أندرويد 15، عالميًا بعد أيام قليلة من إطلاقه. كان التحديث قد صدر في البداية لهواتف سلسلة هواتف Galaxy S24 ، و هواتف Galaxy Z Fold 6، وGalaxy Z Flip 6 ابتداءً من 7 أبريل، إلا أنه وفقا لموقع gizmochina توقف الآن بعد اكتشاف خلل كبير مما دفع المستخدمين إلى الانتظار مجددًا بينما تعمل الشركة على إصلاح المشكلة واستئناف إطلاقه.

سامسونج تثير الجدل 


ووفقا للتسريبات التي نشرها المُسرب البارز Ice Universe يبدو أن التحديث، الذي بدأ طرحه عالميًا في 7 أبريل ووصل إلى الولايات المتحدة في 10 أبريل، قد واجه مشاكل، مما دفع سامسونج إلى إيقاف طرحه.
إذا لم تتلقَّ التحديث بعد، فقد يُفسر هذا التوقف المفاجئ التأخير. لم تُؤكِّد سامسونج رسميًا توقف التحديث أو تُفصِّل الخلل حتى كتابة هذه السطور. أشارت التقارير الأولية إلى أن المشكلة مرتبطة بطرازات Galaxy S24 المُزوَّدة بمعالج Exynos 2400، حتى أنه تم سحب البرامج الثابتة من خوادم OTA. لكن تُشير التسريبات إلى أن المشكلة تمتد إلى طرازات S24 المُزوَّدة بمعالج Snapdragon في الولايات المتحدة وخارجها.
لا تزال طبيعة هذا "الخلل الخطير" غير واضحة، مما يُثير تكهنات وقلقًا بين المستخدمين ومخاوف بشأن تأثيره على إطلاق واجهة One UI 7 للأجهزة القديمة مثل سلسلة Galaxy S23، مما قد يُؤخر مواعيد تحديثها.على الجانب الآخر 
يُفاقم صمت سامسونج حالة عدم اليقين، إذ عادةً ما تتحرك الشركة سريعا لمعالجة مثل هذه المشكلات ومن المتوقع إصدار الشركة لبيانًا رسميًا، إذ قد يُعيد هذا التوقف تحديد موعد إصدار أحد أكبر تحديثات برامج سامسونج هذا العام.

شركة سامسونج هواتف Galaxy S24 هواتف Galaxy Z Fold 6 تحديث One UI 7 التوقف المفاجئ

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