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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تتيح ميزة مشاركة الشاشة والكاميرا في Gemini مجانا

Gemini
Gemini
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل Google، عن توفير ميزة مشاركة الشاشة والكاميرا عبر خدمة Gemini Live، بشكل مجاني لجميع مستخدمي نظام أندرويد، من خلال تطبيق Gemini، بعد أن كانت متاحة حصريا لمشتركي خطة Gemini Advanced المدفوعة.

جوجل تطلق ميزة شاشة Gemini Live مجانا لمستخدمي أندرويد

وبحسب ما ذكره موقع “”theverge"، كانت جوجل قد أطلقت هذه الميزة في بداية الشهر الجاري حصريا لهواتف Pixel 9 وGalaxy S25، مع وعد بإتاحتها لاحقا لبقية الأجهزة ضمن باقات الاشتراك المدفوعة، إلا أن الشركة قررت توسيع نطاق الاستخدام ليشمل جميع مستخدمي التطبيق دون أي رسوم إضافية.

وفي بيان نشرته عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، قالت جوجل:
“تلقينا ردود فعل إيجابية حول ميزة Gemini Live مع دعم مشاركة الكاميرا والشاشة، ولذلك قررنا توسيع نطاق الإتاحة لتصل إلى عدد أكبر من المستخدمين”.

https://x.com/GeminiApp/status/1912591827087315323

وذكرت عملاقة البحث، أنها ستبدأ عملية الطرح التدريجي للميزة اعتبارا من اليوم، على أن تصل إلى جميع مستخدمي تطبيق Gemini خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتظهر المقاطع التوضيحية التي نشرتها جوجل كيف يمكن للمستخدمين توجيه الكاميرا نحو كائنات أو مشاهد معينة، ليقوم المساعد الذكي بتحليلها وتقديم معلومات فورية عنها.

يذكر أن شركة مايكروسوفت بدورها أعلنت مؤخرا عن إتاحة ميزة مشابهة تحمل اسم Copilot Vision، ضمن متصفح Edge، وتوفر قدرات مماثلة لمستخدمي الحواسيب.

ومؤخرا، أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق الإصدار الجديد من نموذجها الذكي VEO 2، لتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو، لمشتركي Gemini Advanced، مؤكدة قدرة النموذج على إنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة تتميز بطابع سينمائي.

ووفقا لـ جوجل، يمكن للمستخدمين اختيار VEO 2 من قائمة النماذج المتاحة في واجهة Gemini عبر تطبيق الويب أو الهاتف، ثم إدخال وصف نصي لإنشاء مقطع فيديو قصير مدته 8 ثوان بدقة 720 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع 16: 9، مع إمكانية تنزيلها بصيغة MP4 أو مشاركتها مباشرة إلى منصات مثل يوتيوب وتيك توك.

جوجل Gemini Live تطبيق Gemini مشاركة الكاميرا

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