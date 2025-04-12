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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل فاى توزع موبايل Pixel 9a الجديد تقريبًا مجانا .. اعرف الطريقة

موبايل Pixel 9a
موبايل Pixel 9a
احمد الشريف

بعد شهر من الإعلان الرسمي، أصبح هاتف Pixel 9a متاحًا أخيرًا في الأسواق، ووفقًا للتقييمات المبكرة، فإن الهاتف يقدم تجربة قريبة جدًا من هواتف بيكسل الرائدة، ولكن بسعر اقتصادي يبدأ من 499 دولارًا فقط. 

ومع ذلك، تمكنت Google وشركاؤها من تقديم عروض مغرية قد تجعلك تحصل على الهاتف مجانًا في بعض الحالات.

Google Fi تقدم Pixel 9a مجانًا للمشتركين الجدد

أبرز العروض الحالية يأتي من شركة Google Fi، والتي تقدم هاتف Pixel 9a مجانًا للمستخدمين الجدد، بشرط الاشتراك في خطة جديدة مع الاستمرار في الخدمة لمدة 24 شهرًا، وفقًا لتقرير نشره موقع Android Authority.

وتبدأ باقات Google Fi من 10 دولارات شهريًا فقط، ويمكن أيضًا الاستفادة من العرض بالانضمام إلى خطة عائلية قائمة، مما يجعل العرض مناسبًا للطلاب أو العائلات الباحثة عن توفير في التكلفة دون التضحية بجودة الجهاز.

خصم 200 دولار للمشتركين الحاليين

لم تنسَ Google Fi مشتركيها الحاليين، حيث تقدم عرضًا آخر للمستخدمين الذين لديهم اشتراك فعّال لمدة 120 يومًا على الأقل، مع خصم مباشر قدره 200 دولار على سعر الهاتف، بشرط الانتظام في دفع الفواتير.

عروض من شركات الاتصالات الأخرى

ليست Google Fi وحدها في هذا السباق، فشركات اتصالات كبرى مثل AT&T وVerizon تقدم أيضًا عروضًا قوية على Pixel 9a

تقدم AT&T خطة تقسيط ميسرة للهاتف مع سماعات Pixel Buds مجانية.

فيما تقدم Verizon الهاتف مجانًا عند الاشتراك في باقة، بالإضافة إلى خصومات على خدمات Google.

 هاتف اقتصادي بإمكانات قوية

رغم تصنيفه كهاتف "ميزانية"، يقدم Pixel 9a العديد من ميزات سلسلة Pixel الرائدة، مثل كاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تحديثات أمان مباشرة من Google، وتجربة Android خام خالية من التطبيقات الزائدة.

Pixel 9a Google Google Fi

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