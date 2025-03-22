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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عودة ميزة تشغيل فيديوهات YouTube داخل Google Messages

Google Messages
Google Messages
احمد الشريف

في خطوة ملفتة لجذب المستخدمين وتعزيز تجربة تطبيق Google Messages، تعمل Google على إعادة خاصية تشغيل فيديوهات YouTube داخل نافذة المحادثات (PiP)، التي كانت قد أزيلت في أغسطس الماضي. 

كانت هذه الميزة تتيح للمستخدمين مشاهدة الفيديوهات المرسلة عبر الروابط أثناء استمرارهم في الدردشة داخل التطبيق، مما يوفر تجربة سلسة ومتكاملة للمحادثات والمشاهدة.

نبذة عن الميزة المحذوفة

تم تقديم هذه الميزة في عام 2022، حيث كانت تمكن المستخدمين من تشغيل فيديوهات YouTube مباشرة داخل نافذة المحادثة. 

كان بإمكان المتلقين للروابط الضغط عليها لتفتح نافذة صغيرة تعرض الفيديو دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق. 

يعني هذا أنه كان يمكن مشاهدة الفيديو وإرسال الردود الفورية حوله في الوقت نفسه.
 لم تكن الميزة مقتصرة على المحادثات الثنائية، بل كانت تعمل أيضًا في المحادثات الجماعية، حيث يمكن لجميع الأعضاء فتح الفيديو بنفس الطريقة ومناقشة محتواه بشكل متزامن. 

عند إطلاقها، وصفت Google هذه الخاصية بأنها "تقضي على متاعب التنقل بين التطبيقات".

سبب الإزالة والغموض حول الميزة

في عام 2024، أزالت Google هذه الميزة فجأة دون شرح واضح للسبب، حيث أشارت بعض التقديرات إلى أن هذه الميزة لم تستخدم بكثرة، أو ربما كانت Google تفضل ترويج خدمة YouTube Premium، التي توفر خاصية Picture-in-Picture (PiP) مع إمكانية وضع النافذة في أي مكان على الشاشة.

التوقعات المستقبلية

من الملاحظ أن Google لديها نمط زمني مرتبط بهذه الميزة، حيث أطلقتها في 2022، وأزالتها في 2024. 

إذا استمر هذا النمط، فمن المحتمل أن تعود الميزة رسميًا في 2026، ومع ذلك، مع جاهزية الكود اللازم، لا يوجد سبب واضح لتأجيل الإطلاق إذا قررت Google المضي قدمًا.

أهمية الميزة وتأثيرها

إذا تم إعادة الميزة، ستوفر للمستخدمين فرصة لإدارة وقتهم بشكل أفضل من خلال الجمع بين المحادثة ومشاهدة الفيديوهات، مما يعزز تجربة التواصل والتفاعل داخل التطبيق.

Google YouTube Google Messages

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