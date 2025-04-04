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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف جوجل Pixel 9a يتضمن ميزة حصرية تضعف البطارية

هاتف جوجل Pixel 9a
هاتف جوجل Pixel 9a
شيماء عبد المنعم

أعلنت جوجل Google، عن ميزة جديدة لهاتفها الذكي Pixel 9a تهدف إلى تحسين صحة البطارية، إلا أنها أثارت بعض المخاوف بين المستخدمين. 

هذه الميزة، التي تعد حصرية لهاتف جوجل Pixel 9a منذ إطلاقه، تقلل تدريجيا الحد الأقصى لشحن البطارية بمرور الوقت، وتحديدا بعد كل 200 دورة شحن. 

تستمر هذه العملية حتى يكمل الجهاز 1000 دورة شحن، مما يعني أن شحن البطارية سينخفض ​​بمرور الوقت، مما قد يقلل من عمرها الافتراضي.

على الرغم من أن هذه الميزة ليست من أهم الابتكارات في عالم الهواتف الذكية، إلا أن أدوات صحة البطارية أصبحت جزءا أساسيا من الأجهزة الحديثة، مما يساعد على تقليل استنزاف البطارية على المدى الطويل. 

تهدف هذه الأدوات إلى تحسين عمر البطارية، مما يسمح للمستخدمين بإطالة عمرها قبل الحاجة إلى استبدالها، ولكن في حالة Pixel 9a، يهدف النظام الجديد إلى الحفاظ على عمر البطارية عن طريق تقليل الشحن تلقائيا بعد عدد معين من الدورات.

تكمن المشكلة في أن هذه الميزة غير قابلة للتخصيص من قِبل المستخدمين على Pixel 9a، حيث لا يوجد خيار لتعطيلها أو تعديل آلية عملها. 

مع ذلك، أكدت جوجل لموقع 9to5Google أن هذه الميزة ستكون اختيارية لمستخدمي هواتف أخرى من نفس الفئة، ولكنها ستكون إلزامية على هاتف Pixel 9a.

في حين قد يخشى بعض المستخدمين من أن تؤدي هذه الميزة إلى استنزاف أسرع للبطارية، إلا أن لها جانبا إيجابيا، إذ يمكنها تحسين عمر البطارية على المدى الطويل. 

فرغم تدهور أداء البطارية بمرور الوقت، إلا أن الحد من الشحن الكامل يمكن أن يساعد في إبطاء هذا التدهور، مما يتيح لك الحصول على عمر أطول لكل شحنة مقارنةً بعدم وجود هذه الميزة.

على الرغم من هذه الفائدة المحتملة، إلا أن عدم القدرة على التحكم في إعدادات الشحن قد يكون مزعجا للعديد من المستخدمين، وخاصة أولئك الذين يفضلون التحكم الكامل في إدارة بطارياتهم. 

علاوة على ذلك، تثير هذه الميزة مخاوف أوسع نطاقا حول ما إذا كانت جوجل وغيرها من الشركات المصنعة تتبع نهجا مشابها يتمثل في تقليل أداء البطارية عمدا لزيادة الحاجة إلى الترقية إلى هواتف جديدة.

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