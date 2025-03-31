كيف تعرف اختراق حسابك على جوجل؟

من الضروري من وقت لآخر مراقبة أمان حساباتك على الإنترنت، وخاصة حساباتك المهمة، مثل حساب جوجل، من أسهل طرق ضمان الأمان فحص الأجهزة التي تستخدمها للوصول إلى خدمات جوجل، مثل Gmail أو Google Search، للكشف عن أي نشاط مشبوه.

كيفية مراقبة أمان حسابك على جوجل وحمايته من الوصول غير المصرح به

يعد هذا الفحص الوقائي خطوة مهمة لضمان عدم وصول أي شخص إلى بريدك الإلكتروني أو صورك أو مستنداتك أو أي محتوى آخر محفوظ على حساب جوجل الخاص بك، لذلك، من المهم التأكد من عدم وصول أي شخص آخر إلى حسابك.

إليك كيفية التحقق مما إذا كان حسابك على جوجل قد تعرض للاختراق:

عبر جهاز الكمبيوتر:



1. افتح أي خدمة من خدمات جوجل، مثل Gmail أو بحث جوجل.

2. انقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من متصفحك.

3. حدد "إدارة حسابك على جوجل".

4. من القائمة الجانبية، انتقل إلى قسم الأمان.

5. مرر للأسفل إلى قسم "أجهزتك"، ثم اختر "إدارة جميع الأجهزة".

6. راجع قائمة الأجهزة التي سجلت الدخول منها.

7. إذا لاحظت جهازا غير معروف أو مشبوها، فانقر عليه ثم اختر "تسجيل الخروج" أعلى الشاشة.

8. يفضل تغيير كلمة مرورك بعد ذلك لضمان حماية حسابك من إعادة الدخول غير المصرح به.

عبر الهاتف المحمول:



1. افتح تطبيق جوجل على هاتفك الذكي.

2. انقر على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

3. اختر "إدارة حساب جوجل".

4. انتقل إلى علامة تبويب الأمان أعلى الشاشة.

5. مرر للأسفل إلى قسم "أجهزتك"، ثم اختر "إدارة جميع الأجهزة".

6. راجع قائمة الأجهزة التي سجلت الدخول منها، إذا لاحظت جهازا غير مألوف، فانقر عليه ثم اختر "تسجيل الخروج" أعلى شاشة معلومات الجهاز.

التحقق من تطبيقات وخدمات الجهات الخارجية:



بالإضافة إلى التحقق من أجهزتك، من المهم أيضا التحقق من تطبيقات وخدمات الجهات الخارجية التي قد تتمكن من الوصول إلى حسابك على جوجل.

في بعض الأحيان، قد تكون التطبيقات القديمة أو غير المستخدمة عرضة للخطر، ويمكن للمهاجمين استغلال الأذونات الممنوحة لها.

التعامل مع الحسابات المهجورة:



إذا كانت لديك حسابات جوجل قديمة أو لم تعد تستخدمها، فمن الأفضل إلغاء تنشيطها أو حذفها، مما يمنع أي شخص من استعادة هذه الحسابات واستخدامها لمصلحته الخاصة.