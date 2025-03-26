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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تكشف عن Gemini 2.5.. نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يفكر قبل الإجابة

جوجل Gemini 2.5
جوجل Gemini 2.5
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق Gemini 2.5، أحدث جيل من نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة للاستدلال والتفكير العميق قبل تقديم الإجابات.

وبحسب ما ذكره موقع “rdworldonline”، يتضمن الإصدار الجديد نموذج Gemini 2.5 Pro Experimental، الذي وصفته جوجل بأنه الأكثر ذكاء حتى الآن.

جوجل تكشف عن نماذج ذكاء اصطناعي جديدة للاستدلال
 

ووفقا لما ذكره موقع “rdworldonline”، سيكون النموذج متاحا للمطورين عبر منصة Google AI Studio، بالإضافة إلى تطبيق Gemini لمشتركي خطة Gemini Advanced، التي تبلغ تكلفتها 20 دولارا شهريا. 

أكدت جوجل عبر مدونتها الرسمية، أن جميع نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية الخاصة بها ستعتمد على تقنيات الاستدلال العميق.

منذ أن كشفت OpenAI عن نموذج ذكاء اصطناعي قائم على الاستدلال في سبتمبر الماضي، دخلت كبرى شركات التكنولوجيا في سباق لتطوير نماذج قادرة على تحقيق نتائج مماثلة أو أفضل.

وأصبحت شركات مثل أنثروبيك و DeepSeek و xAI إلى جانب جوجل، تمتلك نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل المعلومات بشكل أعمق قبل تقديم الإجابات، مما يعزز الأداء في مجالات مثل الرياضيات والبرمجة.

وتزعم جوجل أن نموذج Gemini 2.5 Pro يتفوق على إصداراتها السابقة وبعض النماذج المنافسة في العديد من اختبارات الأداء، ففي اختبار Aider Polyglot، الذي يقيس مهارات تعديل الأكواد، حصل النموذج على 68.6% متفوقا على نماذج من OpenAI وAnthropic وDeepSeek.

وفي اختبار Humanity’s Last Exam، الذي يتعلق بالرياضيات والعلوم والإنسانيات، حصل Gemini 2.5 Pro على 18.8%، متفوقا على معظم النماذج المنافسة.

ولم تكشف جوجل حتى الآن عن تفاصيل تسعير واجهات برمجة التطبيقات API، الخاصة بنموذج Gemini 2.5 Pro، لكنها وعدت بنشر المزيد من المعلومات خلال الأسابيع المقبلة.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أصدرت أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن عائلة Gemma 3، والتي تتميز بقدرات في معالجة النصوص والتفكير البصري.

هذه النماذج الجديدة مفتوحة المصدر تعد خليفة لسلسلة Gemma 2، التي ظهرت لأول مرة في أغسطس 2024، وتهدف إلى تقديم أداء أفضل وأكثر تنوعا.

تدعم نماذج جوجل الجديدة أكثر من 35 لغة وقد تم تعديلها لتشمل 140 لغة، وأكدت عملاقة التكنولوجيا أن هذه النماذج مصممة للعمل على وحدة معالجة الموترات TPU أو وحدة معالجة الرسومات الواحدة GPU.

جوجل الذكاء الاصطناعي ذكاء اصطناعي OpenAI DeepSeek

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