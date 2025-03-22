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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تؤجل طرح Pixel 9A.. تعرف على السبب وراء تأخير الشحن

هاتف Pixel 9A
هاتف Pixel 9A
شيماء عبد المنعم

أجلت شركة جوجل Google، طرح إصدارها الجديد Pixel 9A لمعالجة مشكلة جودة المكون التي تؤثر على "عدد صغير من أجهزة Pixel 9A". 

ومن المتوقع تبدأ جوجل في طرح هاتف Pixel 9A في شهر أبريل بدلا من مارس، وحتى الآن، لم يتم فتح باب الحجز المسبق للهاتف على متجر جوجل.

التأجيل بسبب فحص المكونات المستمر
 

يمثل هذا التأخير خروجا عن ممارسة جوجل المعتادة المتمثلة في إطلاق منتجاتها مباشرة بعد الإعلان.

في بيان، أكد المتحدث باسم جوجل “مات فليجال” أن التأخير يرجع إلى الفحوصات المستمرة المتعلقة بمشكلة في أحد المكونات. 

كما أشار أنه لا يسمح للمبدعين بالكشف عن تفاصيل أو ميزات معينة لهذا الجهاز، حتي يتم التأكد من حل المشكلة.

وعلق “ماركيز براونلي” صانع المحتوي الشهير على يوتيوب قائلا: "إنهم لا يسمحون لنا بعرض أي شئ عن الجهاز كما نفعل عادة".

على الرغم من اختبارات الأداء القياسية لم تؤثر بشكل كبير على مبيعات هواتف بكسل في الماضي، إلا أن الحظر الحالي يشير إلى خطورة الوضع، ومع ذلك، لم تكشف جوجل عن أي المكون الذي يخضع للفحص.

على الرقم من أن تشكيلة بكسل قد عرفت بموثوقيتها بشكل عام، لكنها واجهت مشكلات عرضية، على سبيل المثال، أصدرت جوجل تحديثا عاجلا للبرامج الثابتة لهاتف Pixel 4A في وقت سابق من هذا العام لمعالجة مخاوف ارتفاع درجة حرارة البطارية. 

كما شهد هاتف Pixel 8 أيضا تغطية ضمان ممتدة بسبب عيوب الشاشة، بينما واجه Pixel 4A 5G مشكلات في الشاشة التي تعمل باللمس بعد تحديث البرنامج في عام 2021.

مواصفات جوجل Pixel 9A

يتميز Pixel 9A بأكبر بطارية حتي الآن بين هواتف جوجل، تبلغ سعتها 5،100 مللي أمبير في الساعة، ومن المتوقع أن تقدم أداء قويا وعمر بطارية طويل. 

وعلى عكس Pixel 8A، يظهر Pixel 9A بتصميم متطور، ولا يبدو أن Pixel 9 يقدم قيمة أفضل للمستخدمين كما فعل Pixel 8 العام الماضي، كما يبرز Pixel 9A أيضا كجهاز فريد من نوعه مع جزيرة كاميرا مذهلة.

جوجل متجر جوجل Pixel 9a هاتف Pixel 9a

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