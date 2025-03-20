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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسائل جوجل تحصل على ميزة جديدة مستلهمة من واتساب

تطبيق رسائل جوجل
تطبيق رسائل جوجل
شيماء عبد المنعم

من المقرر أن يحصل تطبيق رسائل جوجل على ميزة جديدة مفيدة للدردشات الجماعية، بالإضافة إلى تصميم محدث، إذا تم تفعيل الكود المكتشف مؤخرا يتم إصداره في التحديثات القادمة.

وبحسب ما ذكره موقع “techradar”، كشفت أحدث التقارير عن ميزة مبتكرة تتعلق بالدردشات الجماعية في رسائل جوجل.

الميزة التي تم رصدها عي خاصية “الإشارة”، حيث سيتمكن المستخدمين وضع علامة على شخص ما في الدردشة الجماعية من خلال وضع رمز @ قبل اسمه، على غرار ما هو موجود في منصات الوسائط الاجتماعية وخدمات المراسلة الأخرى مثل واتساب وتيليجرام.

ستساعد هذه الميزة في إرسال إشعارات مباشرة إلى الشخص المعني، مما يسهل التحدث المباشر مع أفراد محددين ضمن محادثة جماعية كبيرة.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى إن الكود الذي تم اكتشافه لا يتضمن كيفية عمل هذه الميزة داخل تطبيق رسائل جوجل، ما يجعل التفاصيل حول تنفيذها مجرد تكهنات مستندة إلى كيفية عمل نفس الميزة في تطبيقات أخرى.

خلال الأشهر القليلة الماضية، شهد تطبيق رسائل جوجل العديد من التحسينات، من بينها جودة الوسائط التي تمت ترقيتها وإيصالات القراءة الفردية والرسائل غير المرغوب فيها. 

وباعتباره تطبيق المراسلة الافتراضي على هواتف أندرويد، أصبح رسائل جوجل واحد من أكثر تطبيقات المراسلة الأكثر استخداما في جميع أنحاء العالم.

في تطور آخر، يشير التقرير إلى هناك المزيد من الميزات المرتقبة التي ستصل قريبا في رسائل جوجل، حيث تم العثور على إشارات لتصميم معاد بنائه في الكود، بما في ذلك شاشة التفضيلان التي حصل على تحديث يعكس تصميم واجهة المستخدم في Android 16.

ويشير ذلك إلى إعادة تصميم شاملة للتطبيق في المستقبل القريب، من المهم ملاحظة أن جوجل ليست ملزمة بتفعيل هذه أي من هذه الميزات المكتشفة، وقد تتغير الأمور قبل الإصدار الرسمي لنظام أندرويد.

رسائل جوجل ميزة جديدة رسائل Google

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