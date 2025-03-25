جوجل تقدم مزايا فيديو بالذكاء الاصطناعي مع تحديث Gemini

أكد المتحدث باسم جوجل، أليكس جوزيف، أن الشركة بدأت طرح ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي في تطبيق "جيميني لايف"، تسمح له بتحليل محتوى شاشة هاتفك أو ما تلتقطه الكاميرا في الوقت الفعلي، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهما.

كيف تعمل الميزات الجديدة؟

يمكن لجيميني الآن فهم المحتوى المعروض على شاشة هاتفك، مثل النصوص أو الصور، ومساعدتك في تفسيره أو الإجابة عن استفساراتك عنه.

باستخدام الكاميرا، يستطيع جيميني رؤية المشهد أمامك (مثل قطعة فخار أو لون طلاء) وتقديم نصائح فورية بناءً عليه.

متى ظهرت هذه التقنية؟

هذه الميزات تعتمد على تقنية "Project Astra" التي كشفت عنها جوجل قبل عام تقريبًا.

ولاحظ أحد مستخدمي "ريديت" ظهورها على هاتف شاومي، ونشر مقطع فيديو يوضح كيفية عملها.

لمن ستكون متاحة؟

أعلنت جوجل في مارس، أن هذه الميزات ستكون جزءًا من باقة "Google One AI Premium" للمشتركين في "جيميني المتقدم"، مع بدء التفعيل التدريجي خلال الشهر.

ماذا يميز جوجل في سباق المساعدات الذكية؟

تسبق جوجل منافسيها بهذه الخطوة، خاصة مع تأخر أبل عن تحديث "سيري" وتحضيرات أمازون لإطلاق نسخة محدودة من "أليكسا بلس".

حتى سامسونج، التي تعتمد على "بيكسبي"، جعلت جيميني المساعد الافتراضي على هواتفها.