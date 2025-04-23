انقسام في الزمالك بشأن مصير حمزة المثلوثي | تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مسئولي نادي الزمالك لديهم انقسام بشأن موقف حمزة المثلوثي الذي ينتهي عقده رسميًا مع ختام الموسم الجاري.

وقال هشام عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "موقف المثلوثي الحالي يشبه ما حدث مع علي معلول في الموسم الماضي بعد إصابته وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة".

وأضاف: "الزمالك لديهم صلاح مصدق في الوقت الحالي، بخلاف التجديد مع محمود الونش، وتواجد حسام عبدالمجيد، وأحمد حسام، وهناك اتجاه لاستغلال مكان الأجنبي في تدعيم الخطوط الأمامية ولذلك من الصعب تجديد عقد المثلوثي".

وواصل: "هناك أيضًا أصوات تطالب بتجديد عقد المثلوثي مع إمكانية إعارته لأي فريق في مصر أو خارجها".

وزاد: "هناك تقدير بالطبع للمثلوثي، لكن لسوء حظه تعرض لإصابة طويلة في نهاية عقده مع نادي الزمالك".