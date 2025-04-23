بيعمل شو .. لاعب الزمالك السابق يرد على تصريحات ميدو

علّق طارق السيد، نجم الزمالك السابق، على تصريح أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بالنادي، بطلبه الحصول على راتب شهري 150 ألف جنيه.

وقال طارق السيد عبر برنامج الكورة مع فايق: “أنا مأخدتش جنيه ولا تفاوضت مع حد واللي قال كدة بدون ذكر اسماء بيعمل شو".

وتابع: "اليوم اللي كلموني فيه، قالولي تعالى لجنة الكرة هنديك مرتب، وبعد ما مشيت من الزمالك، كلموني عشان أتدخل في قصة زيزو وعملت كدة، رغم إني عارف إن كان خلاص”.

معسكر الزمالك

وقرّر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، الانتظام في معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل، الموافق 28 إبريل الجاري في مدينة برج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وسيستمر فريق الزمالك في معسكره حتى موعد مباراة المصري المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتي قرار الجهاز الفني بالانتظام في معسكر مبكر ببرج العرب، لتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام المصري.