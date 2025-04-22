الزمالك يقرر تعديل عقد نجم الفريق وزيادة راتبه السنوي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة نادي الزمالك قررت تعديل عقد المهاجم ناصر منسي بداية من الموسم القادم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بعدما تألق اللاعب بشكل جيد، واخلاصه داخل الملعب وعدم إثارته أي أزمة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "إدارة الزمالك وجدت أنه من الضروري تعديل عقد ناصر منسي، في ظل التزامه التام، واللاعب يحصل حاليا على 9 مليون في الموسم".

وأضاف: "عقد ناصر منسي سيتم زيادته ماليا ليصل لـ12 أو 13 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو يستحق ذلك في ظل تألقه والتزامه مؤخرًا، كما أنه يركز مع الفريق مؤخرا بشكل جيد ويطور من مستواه"