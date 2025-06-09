وليد صلاح الدين: فكر مدرب الأهلي عاوز وقت وشغل.. وهذا اللاعب مكسب كبير

تحدث وليد صلاح الدين لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، سابقا، عن هزيمة الأحمر من باتشوكا المكسيكي الودية، قبل منافسات كأس العالم للأندية.

وقال وليد خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة "أون سبورت": "كان واضح في فكر ريبيرو مع الأهلي الخروج بالكرة من الخلف، وللأمانة الفريق كله مكنش موفق في النقطة دي نهائيا".

وتابع: "كرة الهدف الأول كانت غلطة من مصطفى العش مش من كريم البيس، وكان ممكن يكون في هدف تاني لولا تألق الشناوي، وحتى لما جرب ينفذ نفس الفكرة مع مصطفى شوبير كان ممكن الأهلي يستقبل أهداف، وواضح إن الفكرة دي عاوزة وقت وشغل أكتر".

وأكمل: “درس تاني مستفاد وهو فكرة الضغط اللي مكنش أحسن حاجة، راس الحربة بتاع باتشوكا والجناحين كانوا بينزلوا لنص الملعب وواخدين راحتهم”.

وشدد على: “مكسب كبير للنادي الأهلي هو محمد على بن رمضان، باين عليه إنه تقيل في الملعب وبيقف على الكورة كويس وهو لاعب دولي كبير ومكسب للأهلي”.

وخسر فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، من نظيره باتشوكا المكسيكي، وديا، بركلات الترحجيح بنتيجة 5-3، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وانتهى وقت اللقاء الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وأحرز للنادي الأهلي لاعبه محمود حسن تريزيجيه، فيما سجل لفريق باتشوكا اللاعب جون كينيدي.