ضيوف الرحمن يختمون المناسك .. السعودية تعلن نجاح موسم الحج 2025

واصل حجاج بيت الله الحرام غير المتعجلين، اليوم الإثنين، رمي الجمرات بمشعر منى وأداء طواف الوداع في ثالث أيام التشريق الذي يوافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك، فيما أعلنت السعودية نجاح موسم الحج لهذا العام 1446 هـ.

طواف الوداع

غادر الحجاج المتعجلون أمس إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع في الحرم المكي الشريف، بعد رميهم الجمرات الثلاث.

وفي ثاني أيام التشريق، يسعى أغلب الحجاج لإنهاء مناسكهم ومغادرة منى قبل الغروب للقيام بطواف الوداع.

أعلنت السعودية، مساء الأحد، نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام وخلوّه من أيّ تفشيات أو مؤثرات في الصحة العامة بعد أن أتم ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء إيمانية وصحية آمنة.

وأرجع وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل نجاح الخطط إلى تسخير كل الإمكانات والموارد لخدمة ضيوف الرحمن، مشيدًا بالتكامل والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية، ومن ضمنها منظومة الصحة التي قدمت أكثر من 172 ألف خدمة.

كما أشار وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تفعّل الخطة التشغيلية لمرحلة العودة.

وتشمل الخطة مغادرة ضيوف الرحمن عبر ستة مطارات مخصصة، واستمرار خدمات الانتقال إلى المدينة المنورة عبر طريق الهجرة، وقطار الحرمين السريع الذي يواصل تشغيل أكثر من 4700 رحلة طوال الموسم، بواقع 140 رحلة يوميا في يومي 12و13 من ذي الحجة، إلى جانب خدمات الحافلات بين المدن، مؤكدا فخر المنظومة بتكامل أنماط النقل وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقفة عرفات

والخميس الماضي، وقف أكثر من 1.6 مليون مسلم بصعيد عرفات مؤدين ركن الحج الأعظم. ويبدأ عيد الأضحى يوم 10 ذي الحجة من كل عام هجري، وهو أحد العيدين المعتمدين شرعا في الإسلام، وهو “يوم النحر”، ويسمى أيضا “يوم الحج الأكبر”؛ لأن الحجاج يؤدون فيه أغلب المناسك.

ويستكمل ضيوف الرحمن مناسك حجهم من رمي جمرة العقبة الكبرى، وأداء طواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير، في أول أيام العيد.

ويأتي رمي الجمرات تذكيرا بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل -عليهما السلام- في هذه الأماكن، فيتذكر الحجاج عند ذلك عداوته ويحذرون منه.

ويوجد جسر الجمرات بمنطقة منى في مكة المكرمة، وهو مخصص لسير الحجيج لرمي الجمرات أثناء موسم الحج، ويضم الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى (جمرة العقبة)، وتتكون منشأة الجمرات من 5 طوابق، ويبلغ ارتفاع الطابق الواحد منها 12 مترا.