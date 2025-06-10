تجديد شهادة الأيزو 9001 لقطاع التخطيط بشركة مياه الشرب بالقاهرة

أوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن قطاع التخطيط بالشركة استوفى جميع المراجعات المؤهلة لتجديد شهادة الإيزو 9001، مشيدا بالمجهودات المضنية التي يبذلها المهندسون المسؤولون عن قطاع التخطيط في تحقيق هذا الإنجاز، وذلك في إطار السعي المستمر لشركة مياه الشرب بالقاهرة، نحو تعزيز جودة الخدمات في مختلف قطاعاتها.



وأوضح الشيمي أن جميع إدارات قطاع التخطيط اجتازت بنجاح كافة اختبارات التقييم، مما يعكس القدرة العالية والاحترافية التي يتمتع بها العاملون في القطاع، وأوضح أن جهودهم تتركز على إعداد وتجهيز خطط الشركة القصيرة والطويلة الأجل، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ هذه الخطط ودراسة الموضوعات ذات الصلة التي ترد من جهات خارجية.

ويأتي هذا الإنجاز إبرازا للجهود الكبرى التي يبذلها المهندسون والفنيون بالقطاع في مختلف أعمالهم، التي تشمل أعمال الرفع المساحي لشبكات المياه وتحديث الخرائط وإعداد الدراسات الهيدروليكية لتصميم الشبكات وتوزيع مياه المحطات وإعداد خطة الشركة على المدى القريب والبعيد لكافة القطاعات، بجانب متابعة تنفيذ الخطط، إضافة إلى مناقشة ودراسة الموضوعات التى ترد من جهات خارجية وذات صلة بالشركة بالإضافة إلى تنفيذ منظومة DMZ بتركيب أجهزة قياس التصرف والضغط على مداخل ومخارج الشبكات ضمن أعمال تقليل الفاقد في الشبكات،

وأشار إلى أن هذا النجاح يأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير قطاع المياه في القاهرة، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستدامة البيئية والاستخدام الأمثل للموارد المائية.

وعبر الشيمي عن ثقته في قدرة الشركة على مواجهة التحديات المستقبلية بفضل الكوادر المؤهلة والمدربة، مؤكدًا التزام الشركة الدائم بتقديم أعلى مستويات الجودة والتميز في مختلف خدماتها.

جدير بالذكر أن قطاع التخطيط في شركة مياه الشرب بالقاهرة حصل على شهادة الأيزو لأول مرة في عام 2019.