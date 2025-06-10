الجيزة: توصيل المياه لـ 30 أسرة بالصف بالتعاون مع مؤسسة تنموية

أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الشركة من خلال تعزيز التعاون والشراكات الإيجابية مع الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى توصيل المياه لـ "٣٠" أسرة بمناطق: " عزبة السلام، زرزاره" بمركز الصف، بالتعاون مع مؤسسة رسايل اليتيم للتنمية.

وأوضح المهندس منصور بدوي، أن توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية، يأتي بعد إجراء مسوحات مجتمعية لتقديم معلومات شاملة عن الأسر، وأبحاث ميدانية لدراسة الحالات الإجتماعية للأسر لضمان توصيل المياه للمستحقين.