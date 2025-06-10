أعراض نيمبوس.. متحور جديد يثير القلق في الأوساط العلمية

يتزايد القلق بين الأوساط الطبية والعلمية حول العالم بعد رصد انتشار متحور جديد من فيروس كورونا يُعرف باسم "نيمبوس" (NB.1.8.1)، والذي بدأت نسبته ترتفع تدريجيًا في عدد من الدول، ما أثار انتباه الأطباء والخبراء في مجال الأوبئة.

متحوّر نيمبوس سلالة جديدة من كورونا تنتشر عالميًا

ورغم أن عدد الحالات في المملكة المتحدة لا يزال محدودًا، فإن الدول الأكثر تأثرًا حتى الآن تشمل سنغافورة وهونغ كونغ، فيما سجّلت الهند مؤخرًا ارتفاعًا في عدد الإصابات بهذا المتحور.

متحور فرعي من أوميكرون

ويؤكد الدكتور نافيد آصف، طبيب الأسرة في إحدى العيادات بلندن، أن "نيمبوس" هو نسخة جديدة نشأت نتيجة طفرات جينية في فيروس كوفيد-19.

فيما يوضح الدكتور تشون تانغ، طبيب الأسرة بمركز بال مول الطبي، أن المتحور يُعد أحد الفروع التابعة لسلالة أوميكرون.

متحوّر نيمبوس سلالة جديدة من كورونا تنتشر عالميًا

ويضيف تانغ أن "NB.1.8.1 تم رصده لأول مرة في أوائل عام 2025، وتم توثيقه منذ ذلك الحين في أكثر من 22 دولة، بينها الولايات المتحدة، الصين، والمملكة المتحدة".

ويؤكد أن المتحور الجديد يحتوي على طفرات تثير اهتمام الباحثين، لكنها لا تبدو حتى الآن مرتبطة بزيادة خطورة المرض.

متحوّر نيمبوس سلالة جديدة من كورونا تنتشر عالميًا

لا مؤشرات على شدة المرض.. ولكن الحذر واجب

وبالرغم من أن المؤشرات الأولية لا تُظهر أن "نيمبوس" يسبب أعراضًا أكثر حدة من المتحورات السابقة، إلا أن قدرته المحتملة على الانتشار بشكل أسرع أو تجاوز المناعة المكتسبة قد تجعله مثيرًا للقلق، وفقًا لتحذيرات الخبراء.

وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن الخطر الإضافي على الصحة العامة لا يزال منخفضًا، مشيرة إلى أن اللقاحات الحالية لا تزال فعالة في الوقاية من الحالات الشديدة للمرض.

متحوّر نيمبوس سلالة جديدة من كورونا تنتشر عالميًا

طرق الانتقال.. لا جديد

بحسب الأطباء، ينتقل المتحور الجديد بالطريقة المعتادة نفسها، أي من شخص لآخر من خلال الرذاذ التنفسي أثناء السعال أو العطس أو التحدث من مسافة قريبة، مع احتمال بقائه في الهواء لفترات أطول في الأماكن المغلقة وغير جيدة التهوية.

متحوّر نيمبوس سلالة جديدة من كورونا تنتشر عالميًا

الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس نيمبوس

ووفقًا للدكتور آصف، تشمل أعراض الإصابة بـ"نيمبوس" ما يلي:

ـ التهاب حلق شديد يُوصف أحيانًا وكأنه جرح بشفرة

ـ تعب وإرهاق عام

ـ سعال خفيف

ـ حمى

ـ آلام عضلية

ـ احتقان أنفي



ويشير إلى أن الأعراض قد تختلف بين شخص وآخر، ما يستدعي اليقظة عند ظهور أي علامات مرضية.

متحوّر نيمبوس سلالة جديدة من كورونا تنتشر عالميًا

العلاج والوقاية من فيروس كورونا يُعرف باسم “نيمبوس”

ويعتمد علاج "نيمبوس" على الراحة والترطيب وتناول الأدوية المسكنة التي لا تحتاج لوصفة طبية، كما هو الحال مع معظم متحورات كوفيد-19.

أما في الحالات الشديدة أو المعرضة لمضاعفات، فقد يُوصى باستخدام مضادات الفيروسات أو علاجات الأجسام المضادة تحت إشراف الطبيب.

وينصح الخبراء باتباع إجراءات الوقاية المعروفة، أبرزها:

ـ استكمال جرعات التطعيم والجرعات المعززة

ـ غسل اليدين بانتظام

ـ الحرص على التهوية الجيدة

ـ ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة

ـ الحفاظ على مسافة آمنة عند ظهور أعراض مرضية لدى الآخرين.

متحوّر نيمبوس سلالة جديدة من كورونا تنتشر عالميًا



متى يجب زيارة الطبيب؟

يشدد الأطباء على ضرورة استشارة الطبيب فور ظهور أعراض مقلقة أو في حال كان المريض يعاني من مشكلات صحية مزمنة، إضافة إلى متابعة الحالة الطبية في حال مخالطة شخص ثبتت إصابته بمتحور "نيمبوس".