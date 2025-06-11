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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الهضيبي: استحقاقات البرلمان ركيزة للأمن القومي.. والوفد جاهز تحت أي نظام انتخابي

ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي
معتز الخصوصي

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب يواصل استعداداته المكثفة لخوض  الانتخابات النيابية لمجلسي النواب والشيوخ، مشددًا على أن هذه الاستحقاقات الدستورية تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن القومي المصري، وتأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحضارية للمواطن.

الاستعدادات للانتخابات البرلمانية

قال الهضيبي إن حزب الوفد يعمل على إعداد كوادر تمتلك الكفاءة والقدرة على التمثيل النيابي الفعّال، بما يحقق مبدأ التنافسية ويعكس آمال وطموحات الشعب في النائب القادر على الأداء التشريعي والرقابي والخدمي، بما يعزّز من حضوره وتأثيره في الشارع السياسي.

وأضاف أن الحزب تلقّى عشرات طلبات الترشح من أعضائه، سواء من خلال المقر الرئيسي أو من خلال مقراته المنتشرة في مختلف المحافظات، التي تستقبل الراغبين في الترشح وتقدم لهم الدعم التنظيمي اللازم. ولفت إلى أن الحزب بدأ بالفعل في دراسة هذه الطلبات لاختيار العناصر الأكثر كفاءة وتمثيلًا لقيم ومبادئ "الوفد" داخل البرلمان.

تمثيل المرأة والشباب وذوي الهمم

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الحزب يحرص على تمثيل المرأة والشباب وذوي الهمم في قائمته الانتخابية، سواء عبر نظام القائمة أو الفردي، انطلاقًا من إيمانه بدورهم الحيوي في بناء الدولة الحديثة. كما يعقد الحزب اجتماعات دورية لتوعية أعضائه والمواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات، ودور "الوفد" في الدفع بنواب يجمعون بين الأداء الخدمي والتشريعي، ويتمتعون بشعبية وقدرة حقيقية على المنافسة.

وأشار الهضيبي إلى أن جاهزية "الوفد" تؤهله لخوض الانتخابات تحت أي نظام انتخابي، مؤكدًا أن الحزب يشارك في القائمة الوطنية إلى جانب مختلف القوى السياسية، حرصًا على تحقيق الصالح العام من خلال خطاب سياسي يعكس تاريخه العريق ويواكب تحديات المرحلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مقرات الحزب في مختلف المحافظات ستظل مفتوحة لخدمة المواطنين ودعم مرشحي الحزب، في إطار خطة تنظيمية متكاملة تستهدف تعزيز التواجد الانتخابي للحزب وتفعيل أدواته السياسية والتنظيمية لخوض المنافسة بقوة وثقة.

الانتخابات الانتخابات البرلمانية انتخابات مجلس النواب البرلمان مجلس النواب

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