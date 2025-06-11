نقيب الأطباء الأسبق: تغيير كبير في آخر 3 سنين بنظام التعليم الطبي

أكد الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء الأسبق، أنه في الثلاث سنوات الأخيرة، حدث تغيير كبير في نظام التعليم الطبي في مصر، موضحًا أن التعليم في كليات الطب كان لمدة 6 سنوات، وبعدها سنة امتياز.

وأضاف نقيب الأطباء الأسبق، خلال حواره مع الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة الأخيرة حصل التغيير في زيادة في سنوات العملي، وتقليل الجزء النظري، ويكون هناك تدريب للأطباء على التعامل مع المرضى.

ولفت إلى أنه كان عضو في المجلس الأعلى للجامعات، وتمت الموافقة على تقليل الدراسة النظرية التي كان 6 سنوات، لتصبح 5 سنوات، وأصبح الجزء العملي عامين.

وأشار إلى أن عمليات التدريب لطلاب الطب يكون مفيد جيدًا، وأن ذلك يجعل الطالب وقت التخرج قادر على العمل بسهولة، ولا يخاف التعامل مع المريض.

وحذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، من عادة "قلة النوم"؛ لأنها تدمر صحة القلب.

وكتب جمال شعبان، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قلة النوم تدمر صحة القلب، في دراسة حديثة وجد باحثون في السويد أن تقليل عدد ساعات النوم إلى حوالي 4.25 ساعة في الليلة لثلاث ليالٍ فقط أدى إلى ارتفاع مستويات البروتينات الالتهابية، المرتبطة بحالات مثل قصور القلب، ومرض الشريان التاجي، والرجفان الأذيني”.

تفاصيل الدراسة

تابع: “اختبرت الدراسة تأثير قلة النوم قصيرة المدى على الجسم من خلال مقارنة أشخاص بعد بضع ليالٍ من النوم الطبيعي وبعد بضع ليالٍ من قلة النوم.. فبعد قلة النوم، أظهرت نتائج فحوصات دمهم زيادة واضحة في 90 بروتينًا مختلفًا مرتبطًا بالالتهاب”.

وكتب: “حدثت هذه التغييرات حتى لدى الشباب الأصحاء، مما يدل على أن قلة النوم يمكن أن تضر بالقلب بسرعة، ولا تؤثر قلة النوم على القلب فحسب، بل تزيد أيضًا من خطر زيادة الوزن، ومرض السكر من النوع الثاني، وضعف وظائف المناعة، وتدهور الصحة العقلية".

وأضاف: “يمكن أن ترفع قلة النوم هرمونات التوتر، وتعطل مستويات السكر في الدم، وتؤثر على الشهية مع مرور الوقت، كما أن الحرمان المزمن من النوم ، يمكن أن يُصعّب على الجسم التعافي من المرض أو الإصابة، كما يمكن أن تؤثر قلة النوم على توازن الهرمونات، مما يؤثر على كل شيء من النمو إلى الاستجابة للتوتر.”

